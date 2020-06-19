На Украине показали итоги попадания ПКР «Нептун» в корабль-мишень

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На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Как сообщают украинские СМИ, на этот раз ракета испытывалась со снаряженной боевой частью.

Традиционно стрельбы комплекса проводились на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области, испытания признаны успешными, ракета поразила цель.

Предыдущие испытания проводились с инертной боевой частью ракеты, а в апреле впервые был проведен пуск с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН). До этого все испытания проводились без головки самонаведения.

ЖК-360 МЦ – комплекс крылатых ракет наземного базирования с протикорабельною ракетой Р-360 предназначен для поражения и уничтожения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантних кораблей и транспортов (...) и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активной огневой и радиоэлектронной противодействия противника

- говорится в сообщении украинского милитарного портала.

По имеющейся информации, Киев намерен закончить испытания к концу второго квартала этого года и поставить на вооружение не менее трех дивизионов комплексов ЖК-360МЦ "Нептун". Масштабное производство ракет планируется развернуть на ГП "НПО "Павлоградский химический завод" "в ближайшее время".

Напомним, что ранее бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов назвал комплекс "Нептун" "уничтожителем Крымского моста". По его словам, украинские ракеты за несколько минут могут уничтожить мост, связывающий Крым с материком.