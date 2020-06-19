Американский военный спутник запустили с борта МКС

Малый спутник запущен на орбиту с борта Международной космической станции (МКС). Об этом 18 июня пишет NASA.

Масса аппарата достигает 110 кг. Он был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года. Запуск спутника 17 июня был произведен с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода из японского модуля Kibo.

В интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA Red-Eye-2 будет осуществлять проверку спутниковой связи, работы бортовых компьютеров и технологий управления тепловым режимом.

Это второй из трех спутников линейки Red-Eye, запуск состоялся в июне 2019 года.

Сейчас экипаж МКС состоит из российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американских астронавтов Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

В мае сообщалось, что в России началось создание новой спутниковой системы связи «Гонец». Спутники новой системы будут запускаться с помощью ракет-носителей «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. В настоящий момент «Роскосмос» выполняет работы по адаптации одной из стартовых площадок для соответствующих запусков.