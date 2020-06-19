Производящий ракеты "Союз" РКЦ "Прогресс" вернулся к обычному режиму работы

В период самоизоляции в центре продолжали работать производственные участки, выполняющие срочные работы по изготовлению и испытаниям изделий РКТ по гособоронзаказу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос), который производит ракеты "Союз" и спутники, с 15 июня вернулся к обычному режиму работы после снятия ряда ограничений из-за коронавируса, сообщил в четверг гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"В период строгой самоизоляции в РКЦ "Прогресс" продолжали работать производственные участки, выполняющие срочные работы по изготовлению и испытаниям изделий РКТ по гособоронзаказу, а с 15 июня [предприятие] приступило к работе в штатном режиме", - говорится в обращении Баранова, размещенном на сайте РКЦ.

Гендиректор подчеркнул, что на данный момент первостепенной задачей является защита сотрудников, членов их семей, создание безопасных условий труда. Глава предприятия также призвал всех присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе".

Ранее Баранов отмечал, что пандемия не окажет серьезного влияния на графики работ предприятия. Он отметил, что во время вынужденных "каникул" завод продолжал выполнять срочные работы в рамках гособоронзаказа, на долю которого приходится большой процент всего производства.