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ТАСС

Производящий ракеты "Союз" РКЦ "Прогресс" вернулся к обычному режиму работы

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Проходная РКЦ «Прогресс» в Самаре
Проходная РКЦ «Прогресс» в Самаре.
Источник изображения: Фото: Альберт Дзень / ТАСС

В период самоизоляции в центре продолжали работать производственные участки, выполняющие срочные работы по изготовлению и испытаниям изделий РКТ по гособоронзаказу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос), который производит ракеты "Союз" и спутники, с 15 июня вернулся к обычному режиму работы после снятия ряда ограничений из-за коронавируса, сообщил в четверг гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"В период строгой самоизоляции в РКЦ "Прогресс" продолжали работать производственные участки, выполняющие срочные работы по изготовлению и испытаниям изделий РКТ по гособоронзаказу, а с 15 июня [предприятие] приступило к работе в штатном режиме", - говорится в обращении Баранова, размещенном на сайте РКЦ.

Гендиректор подчеркнул, что на данный момент первостепенной задачей является защита сотрудников, членов их семей, создание безопасных условий труда. Глава предприятия также призвал всех присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе".

Ранее Баранов отмечал, что пандемия не окажет серьезного влияния на графики работ предприятия. Он отметил, что во время вынужденных "каникул" завод продолжал выполнять срочные работы в рамках гособоронзаказа, на долю которого приходится большой процент всего производства.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Гособоронзаказ
Союз РН
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