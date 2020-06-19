С-300 отразили авианалет условного противника в Хакасии

Новосибирск. 18 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ -Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированные в Республике Хакасия, в ходе учения отразили авианалет условного противника на военные объекты, сообщает пресс-служба ЦВО.

"По замыслу учения условный противник нарушил границу воздушного пространства региона с целью нанести бомбовый удар по расположению воинских частей. Дежурной сменой радиолокационной станции были обнаружены средства авиационного нападения условного противника на дальности более 300 км", - говорится в сообщении.

Получив сигнал, расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 выполнили развертывание боевых машин, захват и сопровождение целей, после получения команды произвели уничтожение воздушных целей.