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Интерфакс-АВН

С-300 отразили авианалет условного противника в Хакасии

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Работа расчета транспортно-заряжающей машины С-300ПМ2
Работа расчета транспортно-заряжающей машины С-300ПМ2.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Новосибирск. 18 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ -Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированные в Республике Хакасия, в ходе учения отразили авианалет условного противника на военные объекты, сообщает пресс-служба ЦВО.

"По замыслу учения условный противник нарушил границу воздушного пространства региона с целью нанести бомбовый удар по расположению воинских частей. Дежурной сменой радиолокационной станции были обнаружены средства авиационного нападения условного противника на дальности более 300 км", - говорится в сообщении.

Получив сигнал, расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 выполнили развертывание боевых машин, захват и сопровождение целей, после получения команды произвели уничтожение воздушных целей.

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