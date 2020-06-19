SpaceX создаст плавучий космодром для пусков ракет к Марсу

Американская компания SpaceX намерена создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в Техасе для осуществления запуска ракет к Луне и Марсу. Об этом 17 июня сообщило издание Business Insider со ссылкой на слова основателя компании Илона Маска.

Уточняется, что с помощью этой платформы будут осуществляться не только запуски ракет к Луне и Марсу, но и гиперзвуковые полеты вокруг Земли, пишет телеканал «Звезда».

Как отмечает REGNUM, при этом SpaceX опубликовала объявление о наборе инженерных кадров для работ над таким морским космодромом. По предварительным данным, SpaceX собирается строить плавучие платформы для запусков тяжелого многоразового космического корабля Starship. Такие перелеты позволят перемещаться между континентами всего за 30-40 минут.

На сегодняшний день у SpaceX имеются водные площадки только для посадки многоразовых ракет, включая Falcon 9. В вакансии указано, что требуется инженер, готовый помочь с «разработкой и строительством функциональной офшорной установки для запуска ракет», пишет «Ридус».

13 июня сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Кроме спутников на орбиту вывели три аппарата SkySat американской компании Planet Labs c портативным телескопом и камерой для мониторинга земной поверхности.