Войти
Известия.ru

SpaceX создаст плавучий космодром для пусков ракет к Марсу

451
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Spacex

Американская компания SpaceX намерена создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в Техасе для осуществления запуска ракет к Луне и Марсу. Об этом 17 июня сообщило издание Business Insider со ссылкой на слова основателя компании Илона Маска.

Уточняется, что с помощью этой платформы будут осуществляться не только запуски ракет к Луне и Марсу, но и гиперзвуковые полеты вокруг Земли, пишет телеканал «Звезда».

Как отмечает REGNUM, при этом SpaceX опубликовала объявление о наборе инженерных кадров для работ над таким морским космодромом. По предварительным данным, SpaceX собирается строить плавучие платформы для запусков тяжелого многоразового космического корабля Starship. Такие перелеты позволят перемещаться между континентами всего за 30-40 минут.

На сегодняшний день у SpaceX имеются водные площадки только для посадки многоразовых ракет, включая Falcon 9. В вакансии указано, что требуется инженер, готовый помочь с «разработкой и строительством функциональной офшорной установки для запуска ракет», пишет «Ридус».

13 июня сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Кроме спутников на орбиту вывели три аппарата SkySat американской компании Planet Labs c портативным телескопом и камерой для мониторинга земной поверхности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
ГЗЛА
Луна
Марс
Похожие новости
19.06.2020
SpaceX собралась запускать ракеты к Марсу
10.06.2019
СМИ: запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy ожидается не ранее 24 июня
26.07.2017
Траектории и проблемы возвращения космических кораблей
03.04.2017
Маск назвал многоразовые корабли будущим космической отрасли
26.10.2016
SpaceX планирует перед доставкой людей построить на Марсе завод по производству топлива
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море