Минобороны опубликовало видео полета ракетоносцев Ту-95 МС

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен плановый пролет четырех ракетоносцев Ту-95 МС над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана.

Продолжительность полета составила 11 часов. Ракетоносцы взлетели с аэродромов, которые расположены на Чукотке и в Амурской области. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 ВВС США.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Два дня назад Россия подняла истребители над Балтийским морем для сопровождения стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов-разведчиков НАТО. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.