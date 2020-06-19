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ТАСС

В NASA назвали возможный источник бензола на МКС

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Он может выделяться из воздушных фильтров

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Одной из причин зафиксированного ранее повышения концентрации бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) может являться выделение этого вещества из фильтров для очистки воздуха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в блоге на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Чтобы попытаться снизить концентрацию бензола в атмосфере, угольные фильтры будут установлены в "Узле-1" (одно из названий модуля Unity - прим. ТАСС)", - уточнили в космическом ведомстве. Как следует из сообщения, этими фильтрами заменят установку для очистки воздуха CHIPS в данном модуле.

"Эта замена будет произведена в связи с опасениями, что со временем угольная составляющая фильтра CHIPS абсорбировала бензол, и из-за воздействия других веществ бензол может выделяться, способствуя повышению его концентрации", - полагают в NASA.

Представитель ведомства Гэри Джордан в конце мая сообщил ТАСС, что "в течение последних нескольких недель аппаратура на борту фиксировала повышенную концентрацию бензола в атмосфере [станции]". Джордан тогда констатировал, что предельно допустимая норма не превышена, никакой угрозы для экипажа или оборудования орбитального комплекса нет. Он отмечал, что на борту МКС активировали системы очистки воздуха в связи с повышением концентрации бензола.

Непродолжительное вдыхание паров бензола не вызывает немедленного отравления. Если речь идет о большой концентрации, это может вызвать у человек тошноту, головокружение. В некоторых случаях возможно отравление.

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