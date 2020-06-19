Войти
bmpd.livejournal.com

Новая сербская бронированная машина М-20 MRAP 6x6

470
0
0

17 июня 2020 года министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович приняли участие в презентации новой боевой бронированной машины M-20 MRAP 6x6 на заводе сербской компании "Застава ТЕРВО" (бывший завод "Застава камиони" обанкротившейся группы "Застава") в Крагуеваце.

Новая бронированная машина M-20 MRAP 6x6, изготовленная сербской компанией "Застава ТЕРВО". Крагуевац, 17.06.2020 (с) министерство обороны Сербии

Сообщается. что данная машина представляет собой бронированную машину класса MRAP с колесной формулой 6х6 и выполнена на платформе нового сербского 8-тонного военного грузового автомобиля ФАП 2228 (6х6), который, в свою очередь, основывается на аутомотивных компонентах Mercedes-Benz. Совместная разработка бронированной машины М-20 была осуществлена "Застава ТЕРВО", заводом ФАП (Прибой) и белградским Военно-техническим институтом.

Видимо, как и базовый грузовик, машина М-20 оснащена немецкими дизельным двигателем Mercedes OM 906 (мощностью до 300 л.с.) и автоматической трансмиссией ZF. Вместимость М-20 составляет 12 человек, включая трех членов экипажа. Представленный образец имел бронированную турель с 12,7-мм пулеметом.

Новая бронированная машина M-20 MRAP 6x6, изготовленная сербской компанией "Застава ТЕРВО". Крагуевац, 17.06.2020 (с) министерство обороны Сербии

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Сербия
Компании
Daimler AG
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.08.2019
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
13.05.2019
Британские СМИ: количество "Челленджеров-2" уменьшат до уровня танковой бригады
26.12.2016
Основы несокрушимости
31.10.2016
Германский модернизированный танк Leopard 2A7V
26.12.2012
Боевые гусеницы: для России актуально
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море