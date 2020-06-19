Новая сербская бронированная машина М-20 MRAP 6x6

17 июня 2020 года министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович приняли участие в презентации новой боевой бронированной машины M-20 MRAP 6x6 на заводе сербской компании "Застава ТЕРВО" (бывший завод "Застава камиони" обанкротившейся группы "Застава") в Крагуеваце.

Новая бронированная машина M-20 MRAP 6x6, изготовленная сербской компанией "Застава ТЕРВО". Крагуевац, 17.06.2020 (с) министерство обороны Сербии

Сообщается. что данная машина представляет собой бронированную машину класса MRAP с колесной формулой 6х6 и выполнена на платформе нового сербского 8-тонного военного грузового автомобиля ФАП 2228 (6х6), который, в свою очередь, основывается на аутомотивных компонентах Mercedes-Benz. Совместная разработка бронированной машины М-20 была осуществлена "Застава ТЕРВО", заводом ФАП (Прибой) и белградским Военно-техническим институтом.

Видимо, как и базовый грузовик, машина М-20 оснащена немецкими дизельным двигателем Mercedes OM 906 (мощностью до 300 л.с.) и автоматической трансмиссией ZF. Вместимость М-20 составляет 12 человек, включая трех членов экипажа. Представленный образец имел бронированную турель с 12,7-мм пулеметом.

Новая бронированная машина M-20 MRAP 6x6, изготовленная сербской компанией "Застава ТЕРВО". Крагуевац, 17.06.2020 (с) министерство обороны Сербии