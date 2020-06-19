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Разработан проект новых научно-исследовательских судов

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Как сообщило 15 июня 2020 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, АО "Центральное конструкторское бюро "Лазурит" завершило проектирование многофункционального научно-исследовательского судна для проведения морских исследований. Над проектом работала группа экспертов - ведущих специалистов в области океанологии, гидробиологии, морской геологии и гидроакустики. В рамках национального проекта "Наука" на основе этого проекта к 2024 году в России должно появиться два новых современных научно-исследовательских судна неограниченного района плавания.

Проектное изображение многофункционального гражданского научно-исследовательского судна проекта 123 разработки АО "Центральное конструкторское бюро "Лазурит" (с) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Проект научно-исследовательского судна получил положительные заключения Российского морского регистра судоходства и других надзорных органов в связи с полным соответствием представленной документации техническому заданию. Члены комиссии - представители научного сообщества - отметили, что проект отвечает мировым требованиям, предъявляемым к строительству подобных конструкций на мировом рынке.

Проектирование современного конкурентоспособного НИС происходило в два этапа. На первом этапе был разработан эскиз с учетом необходимых технических характеристик, затем была определена общая схема расположения лабораторий, жилых и технических помещений. Согласно проекту, судно будет оснащено вертолетной площадкой, а его основные характеристики позволят осуществлять сложные гидрологические работы, в том числе при помощи телеуправляемого подводного аппарата, различные гидрометеорологические измерения и экспресс-анализ химических свойств воды по ходу движения судна.

Комиссией Минобрнауки было принято единогласное решение одобрить и принять проект. В настоящее время он готовится к реализации.

Напомним, в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" национального проекта "Наука" запланированы строительство двух современных научно-исследовательских судов. Цель - сохранение и расширение присутствия России в ключевых районах Мирового океана и его ресурсное освоение.

Со стороны bmpd укажем, что, как сообщалось, в октябре 2019 года ЦКБ "Лазурит" получило контракт на проектирование двух научно-исследовательских судов для Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" национального проекта "Наука". Согласно программе, оба судна должны быть введены в строй в 2024 году, общий объем средств на проектирование и постройку определен в 28 млрд рублей. Подрядчик по строительству судов еще должен быть определен.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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