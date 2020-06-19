Найден возможный источник токсичного бензола на МКС

Источником повышенного уровня бензола в воздухе на Международной космической станции (МКС) мог послужить очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщило в четверг, 18 июня, в NASA.

«В попытке снизить уровень бензола в атмосфере будут установлены угольные фильтры в модуле Unity», — говорится на сайте организации.

Очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в модуле Unity заменят угольными фильтрами из надувного модуля BEAM.

По словам специалистов NASA, такая замена позволит решить проблему, заключающуюся в том, что временем угольная часть очистителя CHIPS поглотила бензол, а в данный момент он «выталкивается» в атмосферу другими химическими соединениями.

12 июня NASA сообщила, что вентиляция между российским и американским сегментом МКС была временно разделена для поиска источника токсичного бензола. Накануне стало известно, что в российском модуле станции «Звезда» провели измерения уровня бензола.

В мае «Роскосмос» сообщил о повышенной концентрации бензола на борту МКС. Отмечалось, что опасности для экипажа нет.