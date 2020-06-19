Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложен

Старт ракеты отложен из-за сильно ветра

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Первый в этом году запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в четверг корпорация Arianespace.

"Из-за неблагоприятных условий, вызванных ветром на больших высотах над Гвианским космическим центром, Arianespace решила не приступать к финальной фазе подготовки к запуску, - говорится в заявлении. - Ближайшее возможное время полета в рамках проекта Small Spaceship Mission Service - это суббота, 20 июня. Ракета-носитель Vega и 53 спутника на борту стабильны и находятся в безопасности".

Изначально старт был запланирован на 04:51 мск. Предполагаемая продолжительность миссии VV16 составляет примерно два часа. Последние спутники должны отделиться от ракеты-носителя спустя 1 час 44 минуты после старта. Общая масса груза составляет 1,3 тонны.

Помимо того, что этот запуск должен был стать первым после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, распространение которого все еще продолжается во Французской Гвиане, он также будет первым в рамках проекта SSMS по отправке на орбиту малых космических аппаратов. В рамках нынешней миссии Arianespace выводит на орбиту спутники 21 заказчика из 13 стран. Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.

В будущем компания планирует использовать для запусков в рамках SSMS более мощную ракету-носитель Vega-C. Как отмечает пресс-служба Arianespace, это позволит увеличить полезную нагрузку на 700 кг, снизив тем самым стоимость запуска для заказчиков.

"Рынок запуска группировок и отдельных малых спутников массой от 0 до 500 кг остается динамичным. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем: в ближайшее десятилетие в среднем будет выводиться на орбиту 200-300 аппаратов ежегодно, большая доля (80%) придется на проекты группировок [спутников], - поясняют в корпорации. - Мы сможем удовлетворить этот спрос благодаря двойной стратегии коллективных запусков при помощи Vega/Vega C и [еще не использовавшихся ракет-носителей] Ariane 6".