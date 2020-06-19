Тайна афганской войны: воевал ли "за речкой" основной боевой танк Т-64А?

Источник изображения: Фото: МО Узбекистана

О применении боевой техники во время нахождения в Афганистане советской 40-й армии написаны сотни, а, возможно, тысячи различных материалов. И, кажется, уже нет никаких белых пятен - все исследовано вдоль и поперек.

В то же время иногда всплывают данные о применении там советских основных боевых танков Т-64А. Дескать, такие машины там были на самом начальном этапе, но потом их оттуда вывели. Получается, что разработанные в советском Харькове "шестьдесятчетверки", что называется, понюхали пороху даже раньше, чем Т-72, которые впервые были брошены в бой в октябре 1980 года, в ходе войны Ирака с Ираном? На самом деле, даже украинские исследователи, которые любят говорить о том, что у них все самое-самое, не подтверждают эту сомнительную информацию. Не знают об этом и офицеры танкисты, находившиеся "за речкой" в 1980-81 годах. По их словам, всю эту военную кампанию основной машиной ограниченного контингента были Т-62.

Источник изображения: Фото: МО Узбекистана

Вообще в эти годы Т-64 были сильно засекречены и предназначались для другой заграницы - групп советских войск в Германии и Венгрии, и посылка такой ценной техники куда-то для борьбы с "оборванцами" - та еще фантастика.

К слову, официально о существовании Т-64А было объявлено лишь в 1987 году, когда выпуск танков этой модели был прекращен. Хотя, как оказывается, западным разведкам о них стало известно еще в начале 70-х. Мы в свое время посветили этому одну из наших публикаций.

На границе с Афганистаном эти танки оказались лишь после поспешного вывода советских войск из Восточной Европы. По некоторым данным, в Узбекистан было переброшено 2000 таких машин.

Лев Романов