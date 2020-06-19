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ТАСС

NASA готово предоставлять другим странам свои коммуникационные сети для исследования Марса

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Фотография поверхности Марса, сделанная марсоходом Curiosity
Фотография поверхности Марса, сделанная марсоходом Curiosity.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech/MSSS via AP

Речь идет в том числе и о Сети дальней космической связи

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют исследование Марса другими странами, в том числе Россией, и готовы предоставлять свои каналы коммуникации для поддержки такой деятельности. Об этом заявил в среду директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн на брифинге, посвященном планам отправки на Красную планету пятого по счету марсохода НАСА Perseverance ("Настойчивость").

"Конечно, мы поддерживаем эту деятельность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как американская сторона относится к проектам исследования Марса другими странами, в том числе к совместным российско-европейским проектам.

"Первое, что нам будет необходимо - это дополнительные коммуникационные каналы. Мы уже находимся на пределах наших коммуникационных возможностей", - отметил он. По его словам, американская сторона готова предоставить другим странам доступ к своим каналам коммуникации, в том числе к расширяемой Сети дальней космической связи NASA (DSN). "Многие из этих стран, которые ведут эту деятельность, хотят использовать сеть DSN, которую создало NASA", - подчеркнул Брайденстайн. "Мы готовы с радостью оказать поддержку этим усилиям, речь идет о науке и открытиях", - добавил директор американского космического ведомства.

Сеть дальней космической связи NASA (DSN) объединяет в себе несколько десятков радиотарелок, способных вырабатывать мощные импульсы радиоволн и улавливать очень слабые сигналы, поступающие из космоса. Она состоит из трех отдельных комплексов, расположенных на территории обсерватории Голдстоун на юге Калифорнии, а также ее аналогов в окрестностях Мадрида (Испания) и Канберры (Австралия).

В начале 2010 годов руководство NASA приняло решение расширить DSN, так как существующих антенн не хватало для поддержания постоянной связи с тремя десятками аппаратов в дальнем космосе. В общей сложности специалисты NASA планировали установить еще шесть 34-метровых антенн, по две в каждом комплексе. Часть из них уже была введена в строй в Испании и Австралии за последние четыре года, а другие продолжают строиться.

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