«Усилим ПВО и разведку»: НАТО испугала ядерная мощь России

НАТО согласовало ответ на усиление ядерной мощи России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам онлайн встречи глав министерств обороны стран-участниц Альянса, что повышение Россией своей ракетной мощи является «безответственным» и представляющим угрозу для НАТО. Он добавил, что в этой связи страны североатлантического военного союза приняли «сбалансированный пакет политических и военных мер» - как ответ на повышение Россией своего военного потенциала.

Повышение Россией своей ракетной мощи является «безответственным» и представляющим угрозу для НАТО, заявил по итогам онлайн встречи глав министерств обороны стран - участниц Альянса его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Он добавил, что в этой связи страны североатлантического военного союза приняли «сбалансированный пакет политических и военных мер» - как ответ на повышение Россией своего военного потенциала, передает РИА «Новости».

Основными направлениями развития сил НАТО будет укрепление интегрированных систем противовоздушной обороны, проведения мероприятий по получению разведывательной информации и внесение изменений в военные учения Альянса.

«В прошлом году развертывание Россией ракет SSC-8 привели к краху договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ракеты двойного назначения, они могут достигать европейских городов и снижают порог применения ядерного оружия. Россия также модернизирует межконтинентальные баллистические ракеты. У России появился гиперзвуковой глайдер», - заявил Столтенберг.

За последнее время танковые соединения Западного военного округа РФ были усилены, чтобы защитить границы страны, потому что Россия опасается нападения НАТО, причем - небезосновательно, уверено американское издание National Interest.

Журнал напоминает, что в прошлом месяце министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил: западное стратегическое направление остается той областью, которая находится под самой большой угрозой с точки зрения военной безопасности.

По его словам, в соответствии с планом действий на 2019-2025 годы, Россия проведет комплексный ряд мер по нейтрализации потенциальных вызовов.

«Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия СССР была включена в состав армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны РФ на западном стратегическом направлении», - приводит NI сообщение Минобороны России.

В заметке указывается, что на вооружении бригады стоит современное оружие, военная и специализированная техника, например: танки Т-90А , бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины БМП-3, а также системы противовоздушной обороны 9А34 «Стрела-10» и «2С6М Тунгуска».

В середине нынешнего месяца расчеты «Искандеров» Балтийского флота России провели плановую тренировку, обстреляв мишени. Как сообщила пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки прошли на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса BALTOPS 2020.

«Оборудовав стартовые позиции, [расчеты] выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника», - сообщается в заявлении Балтфлота.

Учения стран НАТО проходят неподалеку - в Балтийском море, в них участвуют около 3 тыс. военнослужащих.

«В них принимают участие 17 стран - членов и две страны - партнера альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов», - говорится в сообщении.

Чуть ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter-аккаунте, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей НАТО.

Этот статус предоставляет государству «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией».

В то же время в альянсе пояснили, что такой статус не говорит ни о каких решениях по вопросу членства в НАТО. В эфире телеканала «Украина 24» Кулеба заявил, что предоставление Украине указанного статуса направлено на укрепление безопасности страны.

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями - это политический сигнал «партии войны» в Киеве, который говорит, что альянс не заинтересован в решении конфликта в Донбассе - указал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Ситуация вполне определенная. Киев продолжает саботировать выполнение минских договоренностей, продолжает войну в Донбассе против собственного народа, гибнут женщины и дети... А в это время НАТО принимает решение передвинуть Украину вверх по шкале партнеров и предоставили им статус партнера с расширенными возможностями», - возмутился Грушко.

Он объяснил незаинтересованность НАТО в разрешении внутриукраинского конфликта тем, что таким образом альянс обосновывает «накачку» своего восточного фланга и продолжает демонизировать Россию как главную угрозу Западу.

Рафаэль Фахрутдинов