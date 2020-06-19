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Деловая газета "Взгляд"

В Совфеде назвали «забавной» идею НАТО укрепить ПВО против новых ракет России

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Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Сенатор Олег Морозов назвал «забавной» идею НАТО укрепить системы ПВО в ответ на усиление ракетного потенциала России.

"Реакция одновременно и забавная, и закономерная. Забавная потому, что "укрепление системы ПВО", которая по своим техническим свойствам наши новые ракеты "не берет", бессмысленно", – заявил Морозов РИА "Новости".

По его словам, не менее забавен и тезис о "расширении российского ракетного потенциала".

"Численно не расширяется, а совершенствуется. По стратегическим наступательным вооружениям – и по численности стратегических носителей, и по ракетам средней и меньшей дальности – мы пока не выходим за рамки действующих соглашений, хотя и совершенствуем их качественно", – отметил Морозов.

Что касается такой закономерности реакции НАТО, то она, подчеркнул сенатор, заключается в том, что крики о "российской угрозе" "надо как-то оправдывать".

"Поэтому натовские военные барабаны задействованы в полную силу. Но лучше было бы вернуться за стол переговоров по всему комплексу вопросов взаимной безопасности, а не выходить в одностороннем порядке из всех договоров. Барабаны не заменят реальных договоренностей о снижении взаимных военных угроз", – указал сенатор.

Напомним, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг после совещания участников альянса в формате видеоконференции заявил, что в качестве ответа на "усиление ракетного потенциала" России страны НАТО закупят дополнительные системы ПВО.

Ранее в НАТО собирались обсудить ответ на появление у России новых ракет, включая гиперзвуковые, способные нести ядерное оружие.


Антон Никитин

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Страны
Россия
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
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