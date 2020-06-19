Новым руководителем НПО "Искра" в Перми стал Сергей Юрасов

Ранее он занимал пост директора по производству НПО "Энергомаш"

ПЕРМЬ, 17 июня. /ТАСС/. Экс-директор по производству НПО "Энергомаш" Сергей Юрасов назначен новым исполнительным директором Научно-производственного объединения "Искра" (входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию госкорпорации "Роскосмос") в Перми, он сменил на этой должности Дмитрия Сырова. Об этом в среду сообщается на сайте предприятия.

"Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Максим Овчинников представил нового исполнительного директора ПАО НПО "Искра" (входит в АО "ОРКК" госкорпорации "Роскосмос") Сергея Юрасова руководителям структур Пермского края, а также директорам направлений и работникам предприятия", - сказано в сообщении.

В беседе с журналистами Овчинников рассказал, что госкорпорация "Роскосмос" полностью поменяла подходы к управлению своими дочерними предприятиями. "Мы очень сильно глубоко увлекаемся в производственный процесс, в проблемы, которые возникают в хозяйственной деятельности и любую помощь, которая предприятию нужна, мы оказываем, <...> мы, по сути дела, сейчас собираем новую команду из отрасли, приводим сюда для того, чтобы менять процессы, эффективность работы", - сказал он.

Как сообщает "Искра", Юрасов сразу же обозначил приоритетные направления работы, среди которых особенно выделил необходимость сокращения сроков поставок продукции, а также увеличение заказов со стороны коммерческих компаний. "Я прошел по производству, увидел, что люди действительно работают и увлечены своим делом. Есть и свои недочеты, но я считаю, что мы справимся и решим все проблемы. Наша главная задача - поднять имидж нашего предприятия как производителя газового оборудования. Справиться с поставленной задачей для меня прежде всего дополнительный вызов самому себе, потому что я тоже пермяк", - отметил он.

В пресс-службе предприятия ТАСС не назвали причину смены руководства.

Сергей Юрасов с 2012 года был вице-президентом по производству в AO "Объединенная авиастроительная корпорация"(ОАК), позднее вошел в состав правления ПАО "ОАК". В 2018 году работал заместителем генерального директора по производству ПАО "Авиастроительный комплекс им. С. В. Ильюшина". С 2019 года до нынешнего назначения трудился в качестве директора по производству в НПО "Энергомаш".

Об НПО "Искра"

Научно-производственное объединение "Искра" основано в 1955 году для разработки и создания образцов ракетной техники. На сегодняшний день организация, имея статус федерального научно-производственного центра, является одним из крупнейших промышленных предприятий России по направлениям топливно-энергетического комплекса и ракетно-космической техники, располагает современной производственной и экспериментальной базой. В январе 2020 года предприятие объявило о возвращении на рынок газотурбинных электростанций после 20 лет перерыва.