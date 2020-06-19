«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе

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Многолетняя напряженность на индийско-китайской границе в ночь на 16 июня 2020 г. привела к столкновению в индийской провинции Ладакх. Китайские СМИ поспешили дать свою оценку этим печальным событиям.

Естественно, что китайские издания во всем произошедшем винят индийскую сторону. Ведь отношения между двумя соседними державами из-за отдельных пограничных районов остаются напряженными уже много десятилетий.

Пресса КНР призывает Индию вспомнить уроки истории

Газета «Жэньминь жибао» опубликовала выдержки из выступления официального представителя Западной зоны Народно-освободительной армии Китая Чжан Шуйли. По словам высокопоставленного военного, именно индийская сторона совершила провокацию, перейдя линию фактического контроля и вторгшись на контролируемую китайскими военными территорию.

Индийская армия нарушила свое обещание и умышленно спровоцировала конфликт, что повлекло за собой жертвы и вызвало высокую напряженность на границе между двумя странами,

- оценивает ситуацию другое китайское издание Sohu.

В Sohu обращают внимание на сосредоточение большого количества военнослужащих и военной техники Индии в приграничных районах. Как отмечает издание, Индия обладает второй по численности армией в мире. Сейчас индийские вооруженные силы активно развертывают пехотные и танковые подразделения на китайской границе.

Также издание утверждает, что Индия очень хочет стать самой могущественной державой в Азии, подчинив ближайшие страны региона своему влиянию (речь о Шри Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане) и установив контроль над всей акваторией Индийского океана.

В другом материале Sohu отмечает, что Индия, начиная с 1959 года, неоднократно предпринимала попытки вторжения на китайскую территорию, и каждый раз эти действия оканчивались для индийской стороны плачевно. Китайский публицист Ху Сицзинь, обращая внимание на прошлые вооруженные столкновения между двумя государствами, призывает индийскую сторону «полистать дневники ветеранов» и понять, что с некоторыми соседями лучше не ссориться. Ведь КНР не хочет воевать с Индией, но войны не боится.

В то же время, китайские авторы обращают внимание на то, что если война все же начнется, то Китай сможет заручиться поддержкой Пакистана и Непала, ведь у них также есть серьезные противоречия с Индией. Положение Индии и так серьезно осложнено последствиями пандемии, частыми стихийными бедствиями, экономическим кризисом. Что же касается предполагаемой поддержки со стороны США, то в Sohu отмечают, что она в большей степени вредит Индии, чем идет ей на пользу.

Источник изображения: Twitter/Global Times

Военное сотрудничество между Китаем и Пакистаном становится все более актуальным

В Китае винят в происходящем США, поскольку считают, что Вашингтон подталкивает Индию к началу крупномасштабной войны с Китаем. Настораживает китайскую сторону и недавнее соглашение между Индией и Австралией об обмене информацией и сотрудничестве в военно-логистической области. Ведь Австралия является одним из важнейших союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что говорят о событиях в Ладакхе простые китайцы

Китайская аудитория, как и следовало ожидать, возмущена действиями Индии. Звучат воинственные призывы вроде «Раздавить насекомое!», «НОАК непобедима!», «Просто порежьте Индию на куски», а некоторые комментаторы обвиняют «волка» Индию в желании «съесть ягненка», понимая под последним маленький Непал. О давлении индийской стороны на это государство также пишет китайская пресса.

Нынешние отношения между Китаем и Индией такие же, как и между Японией и Китаем до китайско-японской войны. Если мы не победим Индию сейчас, это чревато большим бедствием в будущем, будем жалеть,

- предостерегает комментатор из Пекина.

В будущем мы должны восстановить контроль над основными вершинами Гималаев и вытеснить их (индийцев) с Тибетского плато,

- пишет некто Ма Фэнбин из Урумчи.

Война - это продолжение политики. В войне нет победителя. Наша армия используется для защиты людей. Когда вторгаются иностранцы, война неизбежна,

- рассуждает читатель Sohu из провинции Гуандун.

Встречаются и более глубокие комментарии. Так, житель города Ухань обращает внимание на колоссальное социальное неравенство в Индии и чрезвычайно большие различия в правах между представителями различных индийских каст:

Индии нужна собственная революция, а не внешняя экспансия. У Индии тысячелетняя история, но страна очень отсталая во всех отношениях. Ведь в истории Индии никогда не было народной революции. Это ограничивает индийцев и поэтому им стоило бы пробудиться и совершить революцию, свергнув неразумную иерархию.

К настоящему моменту часть сил Индии и Китая отведена от внезапно обозначившейся линии соприкосновения