Черноморский флот взял под контроль эсминец США Porter

Вошедший в Черное море американский эсминец Porter взят под контроль силами Южного военного округа. Действия корабля, несущего 90 крылатых ракет Tomahawk, отслеживаются специальными подразделениями Черноморского флота.

Как сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной России, наблюдение за американским эсминцем осуществляется "в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации".

В апреле нынешнего года Porter уже крейсировал в черноморской акватории. Ранее сообщалось, что корабль начал переход в Черное море для проведения учений с кораблями Турции, Румынии, Болгарии, Украины и Грузии.

Напомним, что в августе прошлого года эсминец Porter также заходил в Черное море. Непосредственный контроль за действиями корабля США осуществляет сторожевик "Сметливый".

Ракетный эсминец Porter спущен на воду в 1997 году и приписан к Шестому флоту ВМС США.7 апреля 2017 года корабль участвовал в ударе крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.

Николай Грищенко