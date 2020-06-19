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Известия.ru

Уникальные бронированные грузовики «Торнадо-У» поступили в военные части

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Первые уникальные бронированные грузовики «Торнадо-У» поступили в части Южного военного округа. Эксперты отмечают, что ранее демонстрировались публике только их макеты.

«Таким машинам придется действовать в ближнем тылу, где диверсионные группы противника могут устраивать засады, поэтому грузовики должны иметь средства для самозащиты. Их оснастят пулеметами или другим съемным вооружением», — рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

В 2020 году российские Вооруженные силы получат несколько десятков грузовиков «Торнадо-У». Прежде всего они поступят в подразделения материально-технического обеспечения (МТО), которые располагаются в регионах со сложным рельефом и экстремальными погодными условиями.

По словам Мураховского, грузовики могут использоваться в роли платформы для установки систем вооружения, например минометов или пусковых установок реактивной системы залпового огня.

Кроме этого, грузовики «Торнадо-У» смогут действовать как седельный тягач, к которому можно прицепить длинную автомобильную платформу для перевозки тяжелых или негабаритных грузов. Такой прицеп подойдет для бронетехники, которую надо быстро доставить к месту проведения боевых действий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В эпицентре «Торнадо»: новые бронегрузовики поступят на Северный Кавказ

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Торнадо
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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