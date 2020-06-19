Войти
Известия.ru

Страны НАТО согласовали меры в связи с усилением ракетного потенциала РФ

548
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Главы министерств обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ядерного потенциала, заявил в среду, 17 июня, генсек альянса Йенс Столтенберг.

В рамках этого пакета мер было принято решение об усилении систем ПРО и ПВО, в частности о закупке дополнительных систем Patriot.

«Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T (производства Италии и Франции. — Ред.), а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ», — говорится в посте Столтенберга в Twitter.

Генсек подчеркнул, что альянс не желает гонки вооружений, но намерен «сохранить возможность быть сильным в обороне».

По его словам, поведение России является дестабилизирующим, а НАТО видит в нем «продолжение многолетнего паттерна безответственного поведения, направленного на запугивание союзников по НАТО».


8 июня Столтенберг выступил за ведение диалога с Россией и обсуждение таких вопросов, как контроль над вооружениями. Он отметил, что «Россия подтверждает свою силу, много вкладывает в свои военные возможности», и это происходит на фоне развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент России Владимир Путин ранее называл стереотипы мышления НАТО устаревшими, отмечая, что альянс создавался для противодействия СССР. Несмотря на распад Советского Союза, организация продолжает существовать и развиваться. Москва, в свою очередь, неоднократно выражала готовность к сотрудничеству в вопросах противодействия реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты и опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
05.08.2019
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
29.07.2019
Закономерные случайности, которые НАТО позволяет только себе
27.12.2018
Инфовойна и постправда: чем будут давить Россию в 2019-м
05.08.2013
Россия и США на развилке
17.09.2012
Компромиссы для решения проблемы ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море