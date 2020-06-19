Страны НАТО согласовали меры в связи с усилением ракетного потенциала РФ

Главы министерств обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ядерного потенциала, заявил в среду, 17 июня, генсек альянса Йенс Столтенберг.

В рамках этого пакета мер было принято решение об усилении систем ПРО и ПВО, в частности о закупке дополнительных систем Patriot.

«Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T (производства Италии и Франции. — Ред.), а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ», — говорится в посте Столтенберга в Twitter.

Генсек подчеркнул, что альянс не желает гонки вооружений, но намерен «сохранить возможность быть сильным в обороне».

По его словам, поведение России является дестабилизирующим, а НАТО видит в нем «продолжение многолетнего паттерна безответственного поведения, направленного на запугивание союзников по НАТО».

8 июня Столтенберг выступил за ведение диалога с Россией и обсуждение таких вопросов, как контроль над вооружениями. Он отметил, что «Россия подтверждает свою силу, много вкладывает в свои военные возможности», и это происходит на фоне развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент России Владимир Путин ранее называл стереотипы мышления НАТО устаревшими, отмечая, что альянс создавался для противодействия СССР. Несмотря на распад Советского Союза, организация продолжает существовать и развиваться. Москва, в свою очередь, неоднократно выражала готовность к сотрудничеству в вопросах противодействия реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты и опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.