В эпицентре «Торнадо»: новые бронегрузовики поступят на Северный Кавказ

Автомобильная техника специально разрабатывалась для перевозки бойцов, боеприпасов и грузов на передовую

Первые уникальные бронированные грузовики «Торнадо-У» поступили в части Южного военного округа. Эти многофункциональные автомобили могут служить и в качестве перевозчиков грузов, и тягачей. Машина способна совершать длительные марши и отличается повышенной проходимостью по пересеченной местности и в горах. До недавнего времени «Торнадо» являлись наиболее «закрытыми» автомобилями в парке Вооруженных сил: несколько раз публике демонстрировали только их макеты, отметили эксперты.

На линии огня

В нынешнем году российские ВС получат несколько десятков многофункциональных грузовиков «Торнадо-У». Их уже задействовали в репетициях по подготовке парада Победы в Ростове-на-Дону. В дальнейшем эту технику возьмут на вооружение воинские части других округов. Новые машины распределяют в подразделения материально-технического обеспечения (МТО), рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

По словам собеседников издания, в первую очередь автомобили получат подразделения МТО, расположенные в районах со сложным рельефом и экстремальными погодными условиями. В войска грузовики поступают с уже установленными на крышах кабин бронебашнями для стрелков.

Минобороны и Генеральный штаб приняли решение использовать для подвоза грузов к передовой технику семейства «Торнадо-У», заявил главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

— К таким автомобилям предъявляют повышенные требования в плане бронезащиты, проходимости и систем вооружения, — рассказал «Известиям» эксперт. — Им предстоит перевозить грузы, которые нужны частям, ведущим боевые действия. В первую очередь — боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Таким машинам придется действовать в ближнем тылу, где диверсионные группы противника могут устраивать засады, поэтому грузовики должны иметь средства для самозащиты. Их оснастят пулеметами или другим съемным вооружением.

Торнадо-К Источник изображения: Фото: Грузовик Пресс/gruzovikpress.ru

В глубине обороны, отметил специалист, грузы будут перевозить автомобили «Торнадо-К», сделанные на базе КамАЗов: они уже пошли в серию, осталось дождаться насыщения ими войск.

«Торнадо-У» производят на автозаводе «Урал» в городе Миасс Челябинской области. Минобороны появление новой машины не афишировало. Известно, что перед запуском серии «Торнадо-У» участвовал в специальной экспедиции военного ведомства по испытанию современной и перспективной автомобильной техники на юге России и в горах Северного Кавказа. В Калмыкии и Астраханской области проверяли возможности автомобилей действовать в пустыне, местности с сухими и сыпучими песками, а также в условиях высоких температур. Кроме того, грузовик поднимался в Приэльбрусье для того, чтобы определить температурные режимы работы агрегатов на высоте до 4 тыс. м. По итогам экспедиции были внесены дополнительные изменения в конструкцию грузовика.

Рабочая бронелошадка

В армии «Торнадо-У» займёт нишу автомобилей многоцелевого назначения. Новые машины смогут действовать, как седельный тягач, к которому можно прицепить длинную автомобильную платформу для перевозки тяжелых или негабаритных грузов. Такой прицеп подойдет для бронетехники, которую надо быстро доставить к месту проведения боевых действий. В мирное время платформа обеспечит её перевозку по дорогам общего пользования.

На «Торнадо-У» можно будет загрузить контейнеры, например, с жилыми и специальными модулями, необходимыми при возведении военно-полевых лагерей, пунктов связи, госпиталей или спецлабораторий. Наконец, машина достаточно легко трансформируется в бортовой грузовик, который позволяет перевозить военнослужащих или боеприпасы.

При необходимости, отметил Виктор Мураховский, грузовики могут использовать в качестве платформы для установки систем вооружения, например, минометов или пусковых установок РСЗО.

В кабине автомобиля есть три места — для водителя и сопровождающих груз солдат и офицеров. Машина достаточно высокая, но для удобства экипажа предусмотрены подвесные ступеньки, а также поручни рядом с дверью.

Торнадо-У Источник изображения: Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

«Торнадо-У» получил бронированные кабины, которые обеспечивают защиту личного состава и внутреннего оборудования от 7,62-мм пуль снайперской винтовки СВД и автомата «Калашникова» аналогичного калибра. Их стенки нельзя пробить из такого оружия даже с дистанции 5–10 м. Ветровое, а также стекла дверей выполнены из многослойных специальных пулестойких стеклоблоков.

Кроме того, двигатель грузовика закрыт бронелистами, а под днищем может быть смонтирована противоминная защита. На крыше оборудована турельная установка с бронещитами, прикрывающая бойца со всех сторон. В этой башне можно установить 30-мм автоматические гранатомёты или крупнокалиберные 12,7-мм пулеметы. Её конструкция позволяет экипажу вести круговой обстрел во время движения или остановки. Известно, что на одной заправке машина должна пройти до 1 тыс. км.

Сейчас в армию активно поступают образцы новой автомобильной техники. В частности, в нынешнем году в строй вернули автомобили-бронекапсулы. Речь идет о «КамАЗах», в кузовах которых установлены специальные модули, защищающие солдат и офицеров от пуль и осколков. Закупаемые машины получат системы радиоэлектронной борьбы. Они позволяют глушить сотовую связь — по сигналу телефонов, как правило, производят дистанционные подрывы фугасов. А также ставить помехи беспилотникам и обычным радиостанциям. Армия уже закупала «КамАЗы» с похожим снаряжением в начале 2010-х годов, но потом им на замену пришли автомобили «Тайфун». Грузовики с бронекапсулами превосходят их по проходимости, поэтому ими усилят отряды спецназначения и разведывательные подразделения, которые будут действовать в горах и пустынях.

Алексей Рамм, Богдан Степовой