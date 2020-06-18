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Известия.ru

Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christopher Ruano/ZUMAPRESS

Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.

«17 июня 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена и взята на сопровождение пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — приводит ТАСС сообщение министерства.



Как пояснили в ведомстве, бомбардировщики не приближались к российским границам.

«Полет выполнялся на расстоянии более 300 км от границы Российской Федерации», — отметили в Минобороны.

15 июня сообщалось, что Россия подняла истребители над Балтийским морем для сопровождения стратегических бомбардировщиков США и самолетов-разведчиков НАТО. Истребители не нарушили российскую границу, добавили в Минобороны.


1 июня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что США усилили активность у границ России после выхода из ДОН.

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Россия
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B-52
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Минoбороны РФ
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