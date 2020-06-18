Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном

Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.

«17 июня 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена и взята на сопровождение пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Как пояснили в ведомстве, бомбардировщики не приближались к российским границам.

«Полет выполнялся на расстоянии более 300 км от границы Российской Федерации», — отметили в Минобороны.

15 июня сообщалось, что Россия подняла истребители над Балтийским морем для сопровождения стратегических бомбардировщиков США и самолетов-разведчиков НАТО. Истребители не нарушили российскую границу, добавили в Минобороны.

1 июня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что США усилили активность у границ России после выхода из ДОН.