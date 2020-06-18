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Российские ракетоносцы вновь появились на Севере

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Источник изображения: vpk-news.ru

Повторный полет выполнили четыре ракетоносца Ту-95МС в районе патрулирования над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана.

Как сообщили в группе информационного обеспечения Воздушно-космических сил (ВКС) России, взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США. Продолжительность полета составила около 11 часов», указали в военном ведомстве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
Ту-95
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