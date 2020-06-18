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Российская газета

Для военных создадут новейшую боевую экипировку "Сотник"

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Третий вариант экипировки "Ратник" состоит из более 65 элементов. В их числе - системы безопасности.
Третий вариант экипировки "Ратник" состоит из более 65 элементов. В их числе - системы безопасности.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Для российских военных разработают новую, более надежную и роботизированную экипировку. Она придет на смену боевой экипировке "Ратник", в которую облачают военнослужащих с 2015 года. По словам гендиректора акционерного общества "ЦНИИТОЧМАШ" Альберта Бакова, уже к декабрю этого года должно быть подготовлено тактико-техническое задание по разработке боевой экипировки третьего поколения. Предварительно новый комплект обмундирования бойца получил название "Сотник".

Гендиректор оборонного предприятия отметил, что это реально должно стать новым поколением, а не совершенствованием уже созданного. "Да, мы можем уменьшить вес, увеличить защищенность, но это будет лишь глубокая модернизация. А мы говорим о том, что экипировка должна сильно измениться. Она должна давать больше защищенности не только жизненно важных органов бойца, а его всего целиком", - цитирует Альберта Бакова РИА Новости.

Планируется, что в новую экипировку войдут "противоминные" ботинки, "противотепловой" костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков, противорадиолокационный костюм и увеличивающий физические возможности бойца пассивный экзоскелет. А также внедрить микробеспилотники, изображение с камеры которых будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. В "Сотнике" также будет использован электроуправляемый материал "хамелеон", способный менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды.


Иван Петров

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
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