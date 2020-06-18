В Минобороны раскрыли подробности всех Парадов Победы 24 июня

В Министерстве обороны России раскрыли подробности всех парадов с участием войск, которые пройдут 24 июня по всей стране в ознаменование 75-летия Великой Победы. Предстоящим событиям посвятили отдельный мультимедийный раздел, открывшийся на сайте Минобороны РФ. Его посетителям в доступной инфографичной форме представлена подробная информация о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн по Красной площади в Москве, порядке пролета авиации, составе и численности личного состава и военной техники на парадах, которые состоятся 24 июня в 28 городах России.

В разделе, кроме того, размещена подробная схема построения пеших расчетов - участников парада на Красной площади. Отдельно представлен порядок прохождения колонны боевой техники. В проекте также приводятся исчерпывающие сведения об авиационной части военного парада.

Интернет-пользователи смогут ознакомиться с численностью участников парадов в российских городах, задействованной в них наземной и авиационной техникой, а также узнать о местах и времени проведения праздничных салютов, которые прогремят 24 июня по всей стране.

В проекте также содержатся сведения о тренировках парадных расчетов, которые пройдут в Алабинском гарнизоне и на Красной площади.

Напомним, 24 июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов.

В парадах задействуют более 64 тысяч военных, 2,4 тысячи единиц техники, 20 кораблей и подлодок

В параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тысяч военнослужащих, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Иван Петров