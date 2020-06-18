"Самый современный". Эксперт рассказал о преимуществах самолета МС-21

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка отметил, что самолет по своим характеристикам и экономичности превосходит существующие аналоги.
Новейший российский среднемагистральный самолет МС-21 прошел значительную часть необходимых испытаний: летал с отключенным двигателем, во всем диапазоне высот и скоростей, на большие дистанции и практически вышел на заданные параметры. Об этом сообщил летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") Олег Мутовин.
"В целом он (МС-21, – ред.) ведет себя очень хорошо на всех режимах полета, в том числе критических. Как летательный аппарат он проверен уже во всем диапазоне высот и скоростей, в длительных полетах на характерных для этого класса лайнеров дистанциях, во всем диапазоне весов и центровок", – рассказал он в интервью РИА Новости.
Мутовин отметил, что в первых полетах возможны различные отказы.
"Это часть нашей испытательной работы, мы к этому готовы. Чем больше отказов мы "отловим" в процессе испытаний, тем больше "узких мест" смогут устранить конструкторы и производственники. В результате нашей совместной работы эксплуатация самолета будет безопаснее для пассажиров и эффективнее для авиакомпаний", – пояснил он.
Первый полет МС-21-300 совершил в мае 2017 года. Завершение сертификации запланировано на нынешний год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Сейчас лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланированы тесты с отечественными ПД-14.
В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил, что самолет по своим характеристикам и экономичности превосходит существующие аналоги.
Он высоко оценил экспортный потенциал МС-21.