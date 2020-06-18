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РИА Новости

"Самый современный". Эксперт рассказал о преимуществах самолета МС-21

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МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка отметил, что самолет по своим характеристикам и экономичности превосходит существующие аналоги.

Новейший российский среднемагистральный самолет МС-21 прошел значительную часть необходимых испытаний: летал с отключенным двигателем, во всем диапазоне высот и скоростей, на большие дистанции и практически вышел на заданные параметры. Об этом сообщил летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") Олег Мутовин.

"В целом он (МС-21, – ред.) ведет себя очень хорошо на всех режимах полета, в том числе критических. Как летательный аппарат он проверен уже во всем диапазоне высот и скоростей, в длительных полетах на характерных для этого класса лайнеров дистанциях, во всем диапазоне весов и центровок", – рассказал он в интервью РИА Новости.

Мутовин отметил, что в первых полетах возможны различные отказы.

"Это часть нашей испытательной работы, мы к этому готовы. Чем больше отказов мы "отловим" в процессе испытаний, тем больше "узких мест" смогут устранить конструкторы и производственники. В результате нашей совместной работы эксплуатация самолета будет безопаснее для пассажиров и эффективнее для авиакомпаний", – пояснил он.

Первый полет МС-21-300 совершил в мае 2017 года. Завершение сертификации запланировано на нынешний год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".

Сейчас лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланированы тесты с отечественными ПД-14.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил, что самолет по своим характеристикам и экономичности превосходит существующие аналоги.

"МС-21 на данный момент является самым современным самолетом в классе среднемагистральных. Его конкуренты – семейство самолетов А320, а также американский Boeing 737. У нашего самолета есть серьезное преимущество: его фюзеляж имеет более крупные размеры, и в его конструкции используется большое количество композиционных материалов, углепластиков. Это дает снижение на 20 процентов, за счет чего можно взять на борт больше пассажиров, либо больше топлива. На самолет могут быть установлены, по выбору компании, как западные турбореактивные двигатели, так и двигатели отечественного производства. На данный момент заканчивается серия сертификационных испытаний, и в ближайшее время самолет должен поступить в эксплуатацию", – сказал Виктор Прядка.

Он высоко оценил экспортный потенциал МС-21.

"При качественном исполнении сборки он является на данный момент самым конкурентоспособным. Если всю программу организовать аккуратно и грамотно, то, конечно, возможны экспортные поставки этого самолета, в том числе и в крупные страны – в Китай, в Индию и в другие", – заключил эксперт.
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Индия
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Россия
США
Продукция
Boeing-737
А320
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ИРКУТ НПК
ОАК
Проекты
МС-21
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