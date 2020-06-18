Испытания на стенде системы МС-21 на отечественной базе завершат осенью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Испытания на стенде топливно-измерительной системы МС-21 на отечественной элементной базе будут завершены к осени текущего года, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора - главный конструктор ПАО "Техприбор" (входит в АО "КРЭТ") Юрий Новиков.

"К осени 2020 года испытания на стенде топливно-измерительной системы МС-21 на отечественной элементной базе будут завершены. Я хочу отметить, что мы не просто разработали и произвели испытательный стенд, мы создали технологию. Есть железо, есть обвязка, измерительная техника, но есть еще и методики - это самое ценное", - сказал Новиков.

По его словам, на стенде работали специалисты "ЛИИ им. М.М. Громова" и корпорации "Иркут". "Теперь наш опыт внедряется на перспективном авиационном комплексе дальней авиации, также к нам обратились гражданские самолеты Сухого. В дальнейшем стенды могут быть разными, но уникальная технология останется единой", - отметил Новиков.

Стенд СТ-21 предназначен для наземных испытаний топливной системы самолета МС-21. При этом геометрия баков и агрегаты топливной системы полностью соответствуют устанавливаемым на самолет. Стенд позволяет провести сертификацию топливной системы под требования российского законодательства до установки системы на самолёт, что позволяет снизить стоимость испытаний и риски.