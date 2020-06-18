Войти
РИА Новости

Испытания на стенде системы МС-21 на отечественной базе завершат осенью

427
0
+1
Испытания перспективного самолета МС-21
Испытания перспективного самолета МС-21.
Источник изображения: © Фото : ОАК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Испытания на стенде топливно-измерительной системы МС-21 на отечественной элементной базе будут завершены к осени текущего года, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора - главный конструктор ПАО "Техприбор" (входит в АО "КРЭТ") Юрий Новиков.

"К осени 2020 года испытания на стенде топливно-измерительной системы МС-21 на отечественной элементной базе будут завершены. Я хочу отметить, что мы не просто разработали и произвели испытательный стенд, мы создали технологию. Есть железо, есть обвязка, измерительная техника, но есть еще и методики - это самое ценное", - сказал Новиков.

По его словам, на стенде работали специалисты "ЛИИ им. М.М. Громова" и корпорации "Иркут". "Теперь наш опыт внедряется на перспективном авиационном комплексе дальней авиации, также к нам обратились гражданские самолеты Сухого. В дальнейшем стенды могут быть разными, но уникальная технология останется единой", - отметил Новиков.

Стенд СТ-21 предназначен для наземных испытаний топливной системы самолета МС-21. При этом геометрия баков и агрегаты топливной системы полностью соответствуют устанавливаемым на самолет. Стенд позволяет провести сертификацию топливной системы под требования российского законодательства до установки системы на самолёт, что позволяет снизить стоимость испытаний и риски.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГСС
ИРКУТ НПК
КРЭТ
ЛИИ им. Громова
Проекты
2020-й год
МС-21
ПАК ДА
Похожие новости
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
08.12.2015
«Mы должны вывести проект на окупаемость»
09.10.2013
Новым гендиректором "Техприбора" назначен бывший глава Особого конструкторского бюро кабельной промышленности Камо Абрамян
27.08.2013
Авиасалон МАКС-2013 покажет высший пилотаж
14.02.2012
Что делают в авиации Погосян и Алексанян?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 08:23
  • 5
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 18.06 08:16
  • 2
Рождение "Акулы": почему на смену Ми-24 выбрали вертолет другого типа
  • 18.06 07:02
  • 2
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 18.06 06:22
  • 1
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 06:17
  • 1
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
  • 18.06 04:46
  • 20
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 18.06 02:09
  • 123
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 17.06 23:24
  • 55
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 17.06 20:56
  • 8
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
  • 17.06 19:51
  • 1
Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США
  • 17.06 19:35
  • 1
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
  • 17.06 19:31
  • 4
Российские Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в борьбе с пожарами
  • 17.06 19:25
  • 1
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
  • 17.06 18:28
  • 35
«Морской старт» продадут государству
  • 17.06 17:16
  • 2097
Как насчёт юмористического раздела?