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РИА Новости

Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США

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Стратегический дальний ракетоносец Ту-95
Стратегический дальний ракетоносец Ту-95.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полёт российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС у границ США не нарушал никаких международных норм и является ответом на участившуюся активность ВВС США у западных рубежей РФ, заявил РИА Новости в среду член высшего совета организации "Сильная Россия" Герой России, летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что истребители ВВС США F-22 сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС около границы России и США.

Одиннадцатичасовой полет четырех российских бомбардировщиков был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

"Наши стратегические самолёты выполняют полёты строго по международным правилам, над нейтральными водами. Если это всё выполнено, то пусть сопровождают (американские самолёты – ред) – какая разница? У наших границ в районе Балтийского моря они летают, ну и мы будем летать, нам необходимо тренировать наших лётчиков дальней авиации", - сказал Кнышов.

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При этом собеседник агентства ответил, что Россия не может не реагировать на активность США и других стран Североатлантического Альянса у западных границ РФ: "Америка и другие страны НАТО летают здесь, а мы будем летать там и тревожить их, как они нас. Я думаю, что это правильно".

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что Москва фиксирует высокий уровень активности Соединенных Штатов и их союзников по НАТО вблизи российских границ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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