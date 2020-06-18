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РИА Новости

Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"

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Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика", как ожидается, будет сдан в эксплуатацию госкорпорации "Росатом" осенью этого года, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"В этом году мы получаем первый универсальный атомный ледокол "Арктика". В 20-х числах июня начнутся ходовые испытания, и планируем в сентябре, крайний срок - в октябре, получить его уже в промышленную эксплуатацию, уже в "Атомфлот", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.

Сроки сдачи "Арктики" Росатому ранее откладывались - если первоначально она намечалась на май-июнь 2019 года, то затем было решено сдать ледокол в мае 2020 года. "Арктика" может быть сдана в эксплуатацию Росатому с неисправным гребным электродвигателем, который вышел из строя из-за короткого замыкания и который планируется заменить в доке Кронштадтского морского завода (входит в ОСК) в 2021 году, написала в марте нынешнего года газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был ранее построен на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге, сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". В августе 2019 года Росатом и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта. Стоимость контракта на еще два судна составила 100 миллиардов рублей. Закладка четвертого универсального атомного ледокола "Якутия" прошла 26 мая этого года на "Балтийском заводе". Заказчиком строительства этих атомоходов выступает ФГУП "Атомфлот" ("Росатомфлот", предприятие Росатома).

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Арктика
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