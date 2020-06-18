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РИА Новости

В параде Победы в Москве примут участие 75 индийских солдат

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Индийские военнослужащие
Индийские военнослужащие.
Источник изображения: © Фотохост-агентство

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн - РИА Новости. Участие в параде Победы в Москве, который состоится 24 июня, примут 75 индийских солдат, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

"Не секрет, что Индия дала согласие на участие своего контингента, и индийский воинский контингент, все 75 человек, примет участие в торжественном прохождении по Красной площади 24 июня", - сказал он.

Ранее Кудашев сообщил, что предполагается, что во время прохода парадного расчета диктор отметит как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат орденами Красной Звезды.

"Индийский воинский контингент примет участие в параде Победы. Независимо от того, найдет ли в настоящий непростой момент время для участия в торжествах в Москве премьер-министр Индии Нарендра Моди, этот жест уже говорит о многом. О том, что Индия разделяет совместно с нами значение Победы, разделяет недопустимость переписывания итогов Второй мировой войны и очернения значения Победы над фашизмом", - сказал посол.

В 1944 году за содействие в снабжении советских вооруженных сил двое индийских военнослужащих, которые обеспечивали транзит военных материалов через Иран, были награждены орденами Красной Звезды.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади. Как сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, иностранные участники и гости парада Победы в Москве пройдут медосмотр и сдадут тесты на COVID-19 после прибытия в Россию.

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