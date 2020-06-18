Патрушев заявил о неприемлемости для России "западных ценностей"

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Запад пытается подорвать сложившийся в России за столетия духовно-нравственный фундамент, навязывая несвойственные российскому обществу ценности, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Система традиционных российских ценностей, складывавшаяся столетиями, выступает духовно-нравственным фундаментом нашего общества. Эта система лежала в основании всемирно-исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - пишет Патрушев в своей статье в "Российской газете".

"Именно этот фундамент позволяет сохранять и укреплять суверенитет, строить будущее, несмотря на все сложности и противоречия исторического развития. Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и преумножение", - отмечает Патрушев.

По его словам, "коллективный Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских граждан и наших соотечественников по всему миру".

"Мы видим, что они по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического и, в конечном итоге, государственного суверенитета", - пишет Патрушев.

"Пандемия COVID-19 со всей очевидностью обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности", - подчеркивает секретарь СБ РФ.

"Все это происходит на фоне еще одного процесса, о котором на Западе просто не принято говорить. Идет стремительное уничтожение среднего класса, который как раз и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных ценностей", - пишет Патрушев.