Северная Корея разрывает связь с Южной

Северная Корея разрушила Межкорейское отделение связи в Кэсоне, которое использовалось для переговоров с Южной Кореей. Вчера, 16 июня, портал businessinsider.com сообщил о том, что в 14:49 по местному времени здание было уничтожено взрывом.

Ким Йо Чонг, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, ранее угрожала уничтожить отделение в ответ на «пропагандистские кампании Юга». Кроме того, в КНДР заявляют о намерении вернуть войска в демилитаризованную зону на границе с Республикой Корея.

Видео взрыва Межкорейского отделения связи

В Пхеньяне неоднократно заявляли, что северокорейские перебежчики, живущие в Южной Корее, были основным источником проблем. В течение десятилетий перебежчики и южнокорейские правозащитники с помощью воздушных шаров переправляли на северную часть полуострова листовки, а также USB-накопители с южнокорейскими телешоу и музыкой. При этом правительство Южной Кореи официально не одобряет кампанию с отправкой листовок от активистов движения за мир и недавно приняло закон о запрещении этой практики.

Сюжет South China Morning Post о причинах и угрозах разрушения Межкорейского отделения связи