Генпрокурор рассказал о нарушениях закона в сфере гособоронзаказа

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в 2019 году прокурорами было выявлено 44 тысячи нарушений законодательства в сфере Гособоронзаказа, по материалам прокурорских проверок возбуждено 502 уголовных дела.

В своем докладе Совету Федерации, глава надзорного ведомства сообщил, что по-прежнему вскрываются случаи использования посреднических схем в кооперации при выполнении Гособоронзаказа. Только в прошлом году прокуроры по информации Росфинмониторинга организовали более 150 проверок о возможных сомнительных финансовых операциях на общую сумму 6 миллиардов рублей в отношении 2,5 тысячи организаций. По итогам выявлено 250 "номинальных контрагентов", абсолютное большинство которых на сегодня ликвидированы.

Генеральный прокурор также сообщил, что продолжались надзорные мероприятия в области кораблестроения, станкостроения, ракетно-космической отрасли.

Среди установленных прокурорами нарушений - факты хищения бюджетных средств, завышения цены контрактов, использования контрафактной продукции.

Иван Егоров