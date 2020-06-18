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Российская газета

Генпрокурор рассказал о нарушениях закона в сфере гособоронзаказа

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Игорь Краснов
Игорь Краснов.
Источник изображения: Андрей Епихин / ТАСС

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в 2019 году прокурорами было выявлено 44 тысячи нарушений законодательства в сфере Гособоронзаказа, по материалам прокурорских проверок возбуждено 502 уголовных дела.

В своем докладе Совету Федерации, глава надзорного ведомства сообщил, что по-прежнему вскрываются случаи использования посреднических схем в кооперации при выполнении Гособоронзаказа. Только в прошлом году прокуроры по информации Росфинмониторинга организовали более 150 проверок о возможных сомнительных финансовых операциях на общую сумму 6 миллиардов рублей в отношении 2,5 тысячи организаций. По итогам выявлено 250 "номинальных контрагентов", абсолютное большинство которых на сегодня ликвидированы.

Генеральный прокурор также сообщил, что продолжались надзорные мероприятия в области кораблестроения, станкостроения, ракетно-космической отрасли.

Среди установленных прокурорами нарушений - факты хищения бюджетных средств, завышения цены контрактов, использования контрафактной продукции.


Иван Егоров

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Проекты
Гособоронзаказ
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