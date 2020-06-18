Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды

ЦАМТО, 17 июня. Турция рассматривает вопрос покупки российских самолетов-амфибий Бе-200, взятых в аренду на четыре месяца для тушения лесных пожаров, заявил в интервью "РИА Новости" член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Просьба об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами поступила от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

"Наша компания выиграла объявленный Министерством сельского и лесного хозяйства Турции тендер на услуги по тушению лесных пожаров и заключила контракт с ОАК России и МЧС по аренде на 4 месяца двух самолетов Бе-200 с их возможной последующей покупкой. Мы будем смотреть, как покажут себя эти самолеты в Турции в сезон лесных пожаров, и от этого будет зависеть решение об их покупке. При благоприятном исходе испытательного срока мы рассматриваем в перспективе приобретение большего количества самолетов", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в компании СМС Savunma Sanayi долго работали над этой темой, было много конкурентных предложений, в том числе от канадских и японских компаний, которые выпускают самолеты-амфибии. "Но мы были настроены на работу с российскими самолетами. Бе-200 мы видели на выставке Тeknofest-2019 в Стамбуле, сравнивали потенциал их с другими самолетами. Бе-200 создан для спасения людей, объектов инфраструктуры, то есть это многоцелевая машина, которая намного лучше, чем машины такого же типа из других стран", – цитирует "РИА Новости" Ф.Моллаева.

Он добавил, что если лесные пожары в Турции продолжатся после середины октября, то срок аренды российских самолетов будет продлен до полной ликвидации пожаров. "Эти самолеты будут обеспечивать безопасность и пожаротушение по всей территории Турции. Техническое обслуживание самолетов берет на себя турецкая сторона. Экипаж российский, турецкие специалисты будут координировать с ним работу над точками возгорания, предоставлять их координаты", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что турецкая комиссия во время приемки самолетов высоко оценила их потенциал. "Пилоты показали верх мастерства. При сбросе воды за установленный период времени они в 1,5 раза перевыполнили норматив. Надеюсь, что пилоты и техника покажут себя с самой лучшей стороны при тушении лесных пожаров", – добавил Ф.Моллаев.