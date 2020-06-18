Китай: бой начался после вооружённого нарушения границы индийскими военными

Источник изображения: Минобороны Индии, ANI

Из Индии и КНР продолжают приходить определенные подробности боестолкновения между индийскими и китайскими военными в приграничном регионе Ладакх.

Напомним, что в ходе боя погибли не менее двух десятков человек с обеих сторон. При этом стороны применяли различные виды вооружений.

Боестолкновение началось в ночное время суток 16 июня в долине Галван. Китайская сторона обвиняет индийскую в вооружённом нарушении государственной границы КНР на двух направлениях, в результате чего и завязался бой. При этом в Китае официальных данных о жертвах со своей стороны не предоставляют. В Нью-Дели используют этот факт с той целью, чтобы обвинить Китай в том, что именно китайские военные открыли огонь на поражение первыми.

При этом в Индии заявляют, что никакого «пересечения китайской границы» индийскими военными допущено не было.

Вся проблема в том, что регион Ладакх является спорной территорией. В него, к примеру, входит территория Аксайчин, которую Пекин считает неотъемлемой частью КНР. Но так не считают в Нью-Дели. И появление индийских военных в районе озера Пангонг китайские войска могли расценить как нарушение госграницы.

Однако в этом районе индийские солдаты появляются не в первый раз. Активность стала нарастать после того, как Китай начал размещать в 200 км от границы военную технику на аэродроме. В Индии заявили о нарушении договорённостей, которые предусматривают, что в обозначенной зоне могут находиться только пограничники. Но на Китай это не подействовало. Тогда Индия решила начать переброску сил и средств, включая танки.

Список погибших индийских военных представляет службы ANI:

Источник изображения: Минобороны Индии, ANI

Чжан Шуйли (представитель западного командования НОАК):

Произошёл прямой вооружённый конфликт, в результате которого есть жертвы. Индийские военные вторглись на китайскую территорию в долине Галван, что, конечно же, было расценено как незаконные действия индийской стороны.

И Китай решил ответить жёстко. Эта жёсткость сегодня была прокомментирована в ООН. Генсек организации Антониу Гуттериш заявил, что сторонам нужно немедленно садиться за стол переговоров, так как ядерные державы должны понимать свою ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта. В ООН прозвучали и призывы к срочному созыву Совбеза.

Пресс-секретариат ООН:

Мы принимаем к сведению сообщения о том, что две страны приложили усилия для смягчения ситуации.

Тем временем в Индии начинается информационная кампания, в рамках которой военных призывают к "более решительным действиям". Отец погибшего индийского военного в интервью одному из телеканалов заявляет, что его сын "принял мученическую смерть за Родину" и что у него остались дети, которые уже сейчас готовы встать на защиту страны: