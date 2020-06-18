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Военное обозрение

Беспилотная боевая машина по-эстонски: Milrem Robotics представила новое фото

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Источник изображения: Twitter/Milrem Robotics

Эстонская компания Milrem Robotics опубликовала на своей странице в Твиттер очередную фотографию боевого комплекса TypeX. Об этом пишет Defence-blog.

Как пишет автор Defence-blog, новый беспилотный комплекс призван заменить обычные боевые машины, используемые для перевозки личного состава. Это позволит обезопасить военнослужащих, одновременно сохраняя ту же боевую мощь. Над проектом машины работают эстонские и шведские инженеры.

На фотографии, опубликованной Milrem Robotics, мы видим боевую машину, которая внешне напоминает танк. Башня боевой машины оснащена 30-миллиметровым орудием и пулеметом калибра 7,62 мм. Кроме того, 30-миллиметровое орудие можно поменять на 50-миллиметровое.

Боевая машина разрабатывается с учетом требований армий ряда стран НАТО, включая и США. К осени 2020 года компания планирует представить готовый опытный образец.

Леннарт Рууда в эстонской газете Postimees пишет, что уникальность нового боевого комплекса обусловлена сочетанием трех основных факторов: это гибридная трансмиссия, способность работать в полностью автономном режиме, полное отсутствие экипажа. Последняя особенность является наиболее важной, так как по-прежнему боевые машины пехоты управляются людьми, а не роботами.

Источник изображения: Twitter/Milrem Robotics

Предполагаемый вид боевой машины в прежней версии

Беспилотное управление TypeX – не единственное достоинство. Машина почти в 3 раза легче средней боевой машины пехоты, что обеспечивает ее большую мобильность, включая и доступность для перевозки самолетом. Также TypeX обладает более низким профилем, что снижает возможность его обнаружения противником в полевых условиях. Что касается вооружения, то комплекс оснащен модулем с бикалиберной 30/55-мм пушкой.

Напомним, что Milrem Robotics — известная в мире военной промышленности компания. На данный момент самый «раскрученный» продукт компании – наземный гусеничный безэкипажный комплекс THeMIS, находящийся на вооружении целого ряда государств, в том числе Франции. Вооруженные силы Франции использовали THeMIS во время боевых действий против террористов в Мали.

Успешный опыт эксплуатации THeMIS значительно повысил авторитет Milrem Robotics на европейском рынке вооружений. Растущий спрос на продукцию привел руководство компании к идее предложить новое техническое решение – безэкипажную боевую машину, которая в перспективе смогла бы полностью заменить традиционные боевые машины пехоты.

Источник изображения: Twitter/Milrem Robotics

Наземный безэкипажный комплекс THeMIS

Генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяэрси высказывал ранее уверенность в том, что в обозримом будущем востребованность робототехники в военной сфере будет лишь расти, что позволит задействовать все меньше и меньше военнослужащих в опасных миссиях.

Потенциальными заказчиками нового боевого комплекса станут, помимо эстонской армии, вооруженные силы многих других европейских стран. Правда, из-за пандемии коронавируса могут не сбыться ожидания насчет Италии и Испании, так как эти страны пострадали более всего в Европе и сейчас вряд ли смогут выкладывать внушительные суммы за новые образцы вооружения и военной техники.

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