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Российская газета

Китай и Индия перебросили танки в район спорных территорий

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Дислоцированная в Тибете китайская бригада провела учения с участием новейших танков Тип 15. Мероприятие проходило в приграничных с Индией районах, где отмечается рост напряженности между двумя государствами.

Боевые машины этой модели только недавно поступили на вооружение Народно-освободительной армии, и в последнее время идет их активное освоение. Технику регулярно задействуют во всякого рода тренировках против условного противника.

В этот раз "пятнадцатые" поддерживали атаку пехотинцев в горных условиях на высоте 4700 метров над уровнем моря. При этом на полигоне соединения резко ухудшились погодные условия, понизилась температура, пошел снег. Тем не менее в НОАК отрапортовали об успешном выполнении всех задач.

Тип 15, обозначающийся еще как ZTQ-15, часто называют "горным", поскольку он создан для действий в соответствующих условиях. Танк весит 36 тонн, 105-мм орудие с автоматом заряжания может применять как обычные, так и управляемые боеприпасы. Современная система управления огнем оснащена тепловизорами. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость - до 70 км/ч. В экипаж входят 3 человека.

Ранее для этих целей применялся устаревший в настоящее время 20-тонный Тип 62, вооруженный 85-мм пушкой.

Индийская армия, в свою очередь, перебросила поближе к спорным районам свои основные боевые танки Т-72М1 Ajeya и Т-90С Bhishma. Они также неплохо показывают себя на высокогорье.

Как отмечают военные эксперты, широкомасштабные боевые действия между армиями двух ядерных государств чреваты очень опасными последствиями, поэтому необходимо, чтобы стороны сделали все необходимое для мирного разрешения имеющихся у них проблем.


Алексей Моисеев

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Страны
Индия
Китай
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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