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Украина получает новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin

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Как сообщило посольство США на Украине, 16 июня 2020 года отдел военного сотрудничества получил для последующей передачи украинской стороне военного имущества на сумму более 60 млн долл, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы и радиостанции. Судя по фотографиям, все это уже доставлено в Киев в аэропорт Борисполь воздушным транспортом. Имущество передается Украине в счет американской военной помощм.

Контейнеры с ракетами американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, доставленные в Киев для передачи Украине в счет военной помощи со стороны США, 16.06.2020 (с) посольство США на Украине

Военное имущество, доставленное в Киев для передачи Украине в счет военной помощи со стороны США, 16.06.2020 (с) посольство США на Украине

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
2020-й год
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