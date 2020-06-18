За Ливию наемникам обещают турецкое гражданство

Несмотря на бравурные речи из Анкары о военных успехах формирований Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем, которые «вот-вот» выбьют Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара из портового города Сирт, в рядах протурецких боевиков-наёмников из Сирии, воюющих на стороне ПНС, царят хаос и деморализация.

Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR) со ссылкой на портал 218 News, говорит Eadaily.

Указывается, что волнения постигли сирийских наёмников в связи с «тяжёлыми условиями, в которых они оказались в Ливии, и из-за того, что Турция не выплатила обещанные деньги». Недовольство протурецких боевиков также подпитывается резко возросшим в последние дни уровнем потерь со стороны противников ЛНА.

По данным на начало июня, число погибших сирийских наёмников, переброшенных Турцией на ливийский фронт, вплотную приблизилось к 400. Среди них 20 «солдат Эрдогана» в возрасте до 18 лет. В настоящее время общее число боевиков, отправленных в Ливию из Сирии, оценивается в 11200, а число новобранцев, прибывших в турецкие лагеря для прохождения подготовки, составляет около 2300.

Контракт вербовки включает выплату зарплаты в размере 2000 долларов в месяц, компенсацию в размере $ 50 тыс в случае получения в бою серьёзного ранения и $ 100 тыс семьям тех, кто будет убит. Помимо этого, «солдатам Эрдогана» обещают турецкое гражданство после возвращения из Ливии.

Вербовка также включает психологический компонент в виде «промывания мозгов» наёмников, которых вводят в заблуждение, говоря, что они будут использоваться в боевых операциях, проводимых «против русских солдат в Ливии в отместку за их действия в Сирии».