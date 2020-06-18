Войти
Военно-промышленный курьер

За Ливию наемникам обещают турецкое гражданство

254
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Несмотря на бравурные речи из Анкары о военных успехах формирований Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем, которые «вот-вот» выбьют Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара из портового города Сирт, в рядах протурецких боевиков-наёмников из Сирии, воюющих на стороне ПНС, царят хаос и деморализация.

Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR) со ссылкой на портал 218 News, говорит Eadaily.

Указывается, что волнения постигли сирийских наёмников в связи с «тяжёлыми условиями, в которых они оказались в Ливии, и из-за того, что Турция не выплатила обещанные деньги». Недовольство протурецких боевиков также подпитывается резко возросшим в последние дни уровнем потерь со стороны противников ЛНА.

По данным на начало июня, число погибших сирийских наёмников, переброшенных Турцией на ливийский фронт, вплотную приблизилось к 400. Среди них 20 «солдат Эрдогана» в возрасте до 18 лет. В настоящее время общее число боевиков, отправленных в Ливию из Сирии, оценивается в 11200, а число новобранцев, прибывших в турецкие лагеря для прохождения подготовки, составляет около 2300.

Контракт вербовки включает выплату зарплаты в размере 2000 долларов в месяц, компенсацию в размере $ 50 тыс в случае получения в бою серьёзного ранения и $ 100 тыс семьям тех, кто будет убит. Помимо этого, «солдатам Эрдогана» обещают турецкое гражданство после возвращения из Ливии.

Вербовка также включает психологический компонент в виде «промывания мозгов» наёмников, которых вводят в заблуждение, говоря, что они будут использоваться в боевых операциях, проводимых «против русских солдат в Ливии в отместку за их действия в Сирии».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
09.06.2020
Эрдоган планирует активизировать боевые действия в Йемене
25.02.2020
В отношениях Москвы и Анкары нарастает жесткое противостояние по сирийскому и ливийскому вопросам
17.02.2020
Взгляд из Тбилиси: Турция и Грузия являются логичными партнерами (Daily Sabah, Турция)
06.12.2019
Le Point (Франция): Франция играет в кошки-мышки с Россией на Черном море
12.08.2019
Многоликий Эрдоган
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 08:23
  • 5
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 18.06 08:16
  • 2
Рождение "Акулы": почему на смену Ми-24 выбрали вертолет другого типа
  • 18.06 07:02
  • 2
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 18.06 06:22
  • 1
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 06:17
  • 1
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
  • 18.06 04:46
  • 20
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 18.06 02:09
  • 123
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 17.06 23:24
  • 55
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 17.06 20:56
  • 8
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
  • 17.06 19:51
  • 1
Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США
  • 17.06 19:35
  • 1
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
  • 17.06 19:31
  • 4
Российские Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в борьбе с пожарами
  • 17.06 19:25
  • 1
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
  • 17.06 18:28
  • 35
«Морской старт» продадут государству
  • 17.06 17:16
  • 2097
Как насчёт юмористического раздела?