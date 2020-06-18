Le Figaro (Франция): турецкий прорыв в Ливии вызывает тревогу

Перебросив в Ливию джихадистов, в которых больше не нуждается, Турция приближает угрозу к границам европейских стран. Контроль над ливийской территорией может позволить ей возобновить миграционный шантаж ЕС. И никто не сможет помешать джихадистам затеряться среди мигрантов.

Продолжая националистический курс основателя современной Турции Мустафы Кемаля, нынешний турецкий лидер успешно продвигает фигуры на шахматной доске, чтобы приблизиться к реализации своих великих планов неоосманских завоеваний. Речь все еще о том, чтобы поквитаться за унизительный Севрский мир (август 1920 года), который заставил Турцию окончательно отказаться от арабских и магрибских провинций.

Реджеп Тайип Эрдоган возвращается в Ливию, где Кемаль некогда записал на свой счет первый военный успех. В декабре 1911 года будущий Ататюрк вытеснил итальянцев из Тобрука и обосновался в Дерне. Как бы то ни было, эта победа ничего не дала, поскольку турецкий экспедиционный корпус был в спешном порядке отозван из Ливии для участия в первой балканской войне.

Как и все хорошие стратеги, Эрдоган поджидал удобного момента, чтобы сделать ход. 28 ноября 2019 года он подписал в Стамбуле договор о военном и оборонном сотрудничестве с правительством национального единства Фаиза Сараджа. Хотя ПНЕ является официально признанной ООН ливийской властью, в тот момент его положение было очень тяжелым: оно засело в Триполи под ударами национальной ливийской армии генерала Хафтара, которого поддерживают Египет, Россия и ОАЭ.

Вмешавшись в ливийскую гражданскую войну на стороне Сараджа, Эрдоган, безусловно, не безвозмездно предоставил спасительную военную помощь. Турция должна получить лучшие контракты, когда нефтяные месторождения в Сирте будут отбиты у Хафтара. Анкара и Триполи даже подписали соглашение о разделе исключительных экономических зон в Средиземноморье, которое не соответствовало международному морскому праву. Кроме того, целью Турции было получить четыре стратегические базы на ливийской территории: аэродромы Ватийя (у тунисской границы) и Джуфра, а также порты Мисраты и Сирта (чтобы контролировать юг Средиземноморья).

2 января 2020 года Эрдоган добился от турецкого парламента разрешения на отправку вооруженных сил в Ливию. В качестве подкрепления те прихватили с собой несколько тысяч джихадистов, которым было нечего делать в Идлибе (северо-запад Сирии, на границе с Турцией). На месте они сразу же приступили к работе и позволили отрядам ПНЕ постепенно вытеснить из Триполитании войска Хафтара, которых поддерживали российские наемники "Вагнера". Способным летать на большой высоте турецким дронам также удалось уничтожить российские средства ПВО ближнего радиуса действия "Панцирь-С1". В результате в конце мая России пришлось срочно эвакуировать около тысячи военных и восемь самолетов, которые она отправила в Ливию.

С июля 2016 года Путин и Эрдоган стали большими друзьями, поскольку первому хватило ума предупредить второго о готовившемся против того государственном перевороте. Оба лидера договорились об общей стратегической цели по выдворению Запада из арабо-мусульманского мира. Тем не менее раздел добычи в Сирии и Ливии не всегда идет гладко…

Неоосманское высокомерие Турции в Средиземноморье особенно сильно проявилось 11 июня. В рамках натовской миссии Sea Guardian по контролю за эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию французский военный корабль Courbet приблизился к направлявшемуся в Мисрату турецкому контейнеровозу, чтобы провести проверку. В этот момент его "подсветил" шедший в эскорте турецкий фрегат. В условиях современной войны такой шаг равнозначен предупредительному выстрелу в прошлом. То есть речь идет о чрезвычайно агрессивном поведении, абсолютно неприемлемом для страны-члена НАТО (американцы ответили на это гробовым молчанием). В ноябре 2019 года Эммануэля Макрона критиковали за заявления о "смерти мозга" Североатлантического альянса. Наверное, президент Франции был не так уж неправ…

Перебросив в Ливию джихадистов, в которых она сама больше не нуждается, Турция приближает угрозу к европейским странам. Кроме того, контроль над ливийской территорией может позволить ей возобновить миграционный шантаж ЕС. И никто не сможет помешать джихадистам затеряться среди мигрантов.

Франко-британское вмешательство в Ливии в 2011 году стало самой серьезной внешнеполитической ошибкой за всю историю V Республики. Мы не только породили хаос, от которого страдают все государства Магриба и Сахеля, но и предоставили золотую возможность нашему главному противнику в Средиземноморье: брату-мусульманину Эрдогану.

Рено Жирар (Renaud Girard)