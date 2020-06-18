Do Rzeczy (Польша): Североатлантическом альянсу пора начать вооружаться

Комментируя вывод части американских военных из Германии, польский генерал раскритиковал Германию и заявил, что НАТО следует вооружаться в том же темпе, что и Россия. Читатели отмечают, что Берлин не вооружается, потому что поддерживает хорошие отношения с Москвой и не видит в ней угрозы, а генералы всегда ищут какого-то врага.

Интервью с генералом Романом Полько (Roman Polko).

Do Rzeczy: Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона сократит количество своих военных, находящихся в Германии, до 25 тысяч человек. Какое влияние такое решение окажет на НАТО?

Роман Полько: С 2007-2008 годов россияне активно вооружаются. В связи с этим Альянсу пора начать вооружаться наравне с Россией, перестать выступать "бумажным тигром".

- Именно на это были нацелены учения "Защитник Европы - 2020".

- Это так.

НАТО

- Есть ли у нас шанс выйти в сфере вооружений на более высокий уровень, чем Россия?

- В 2014 году государства, входящие в НАТО, договорились, что они будут наращивать расходы на военную технику и соответствующим образом оснастят своих военных. Однако пока ничего не сдвинулось с места. Годы идут, а ситуация не улучшается. Вооруженные силы Германии и Франции не претворяют в жизнь требований соглашения, принятого в 2014 году.

- Бездеятельность Берлина и Парижа вынудила Трампа пойти на сокращение контингента в Германии?

- Да. С точки зрения Трампа позиция Германии и Франции выглядит возмутительной. Германия направляет средства на свою экономику, противостоя в экономической области США, это неприемлемая ситуация. Трамп решил, что он не может вкладываться в односторонние отношения, заботясь о безопасности немцев. Ослабление НАТО станет эффектом непоследовательности в подходе к основополагающим договоренностям. Американцы многого не требуют. Они ведут сотрудничество с Польшей, Литвой и Латвией, то есть с небольшими государствами, но демонстрируют желание взаимодействовать. Если бы не США, равновесие в НАТО бы пошатнулось. Это огромная проблема организации. Все должны прикладывать усилия в равной мере, ведь это в конце концов союз.

Комментарии читателей

Tromba:

НАТО - орудие для наступления, а не для обороны, таковы факты. Что этот человек несет?

Agent wrażego Putina:

Германия не вооружается, потому что не видит угрозы. Она поддерживает очень хорошие отношения с Россией. Путин уважает немцев и относится к ним как к партнерам. Это уже не эпоха холодной войны, когда советские танковые дивизии находились на границе ГДР. Германия и Россия заключили стратегическое партнерство и делят между собой Восточную Европу.

Co za problem:

Пусть Польша заберет из Германии всех американцев и все бомбы к себе. Раз этого хочет даже правящая партия, то в чем проблема? Немцы предпочитают тратить деньги на мирные цели, вкладывать их в развитие, а если генерал Полько хочет направлять их на что-то другое, пожалуйста, его дело, немцы-то здесь причем.

16062020:

Господам генералам в мирное время нужен воображаемый враг, они этим живут. А когда придет реальная опасность им спешно понадобятся средства эвакуации, как в 1939.

Nic innego:

Как я уже писал, начать следует с ядерного оружия, находящегося под нашим контролем (неважно, получим ли мы его от США или будем производить сами). Иначе, сколько бы баз мы ни открыли, сколько бы танков мы ни построили и сколько бы самолетов ни купили, Польша останется страной, которая исчезнет в ходе первого серьезного конфликта. Излишним будет, пожалуй, объяснять, что ядерные боеголовки бывают разные: с их помощью можно уничтожить всю Польшу или какой-то ее важный регион. Не имея сдерживающего фактора в виде возможного ответа, мы останемся беззащитными, и ситуацию не изменят ни полигоны, ни базы.

Mississippi Hmong:

А против кого нужно вооружаться? Не Китай громит французские города, не Россия поджигает американские… Враг не у ворот, он разрушает нас изнутри. При помощи ракет и авианосцев войны с ним не выиграть. Того, что нужно, чтобы с ним расправиться, то есть решимости, последовательности, жесткости, здравомыслия, веры в собственные ценности, нам никто не продаст ни за евро, ни за доллары.