Rafael поставит контейнерные системы Litening 5 и RecceLite неназванному заказчику

ЦАМТО, 17 июня. Компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о заключении контракта на поставку контейнерных систем целеуказания Litening 5-го поколения и контейнерных разведывательных систем RecceLite для установки на боевых самолетах ВВС неназванной страны.

Стоимость и сроки выполнения контракта также не разглашаются.

По заявлению вице-президента Rafael Гая Орена (Guy Oren), контейнерные системы поставляются в рамках обширного пакета, также включающего ракеты класса "воздух-воздух", боеприпасы класса "воздух-поверхность", средства РЭБ, системы связи и др.

Для справки: ранее, в мае этого года, Rafael также сообщила о продаже контейнерных систем Litening 5 и RecceLite для установки на учебно-боевых самолетах M-346FA группы Leonardo.

Самолет, оборудованный разработанными Rafael контейнерными системами, получает расширенные возможности для ведения боя в современных условиях.

Контейнеры Litening применяются военно-воздушными силами 27 государств и установлены на более чем 25 платформах, включая F-16, F-15, AV-8B, F-18, F-4, F-5, A-10, B-52, "Ягуар" , LCA, AMX, Мираж-2000, "Торнадо", "Тайфун", МиГ-21, МиГ-27, M-346, KC-390, "Грипен", Су-27, Су-30 и другие.

Контейнерная система Litening 5 оборудована инфракрасными (FLIR + SWIR) и цветной дневной HD-камерой, обеспечивающими выдачу изображения в режиме реального времени. Датчики высокого разрешения и эффективная конструкция ЭО/ИК станции обеспечивают безотказную работу на большой дальности. Litening 5 позволяет использовать все виды "умного оружия" класса "воздух-поверхность", включая боеприпасы с лазерным, ЭО/ИК наведением, системой GPS-навигации. Общий налет контейнеров семейства Litening превышает 2 млн. часов.

С помощью разведывательной системы RecceLite самолет может выполнять поиск цели, используя передовые инструменты, а также интеллектуальные алгоритмы наземной станции интерпретации, что позволяет эффективно обнаруживать и сопровождать цель, а также сокращает время прохождения информации от систем обнаружения до средств поражения. Используя передовые средства обнаружения, обработки изображений и искусственный интеллект, система обеспечивает оптимальное использование данных от наземной станции, получаемых в реальном времени разведывательных данных, и выполняет задачи в почти реальном времени.

RecceLite была поставлена 13 заказчикам в различных странах мира и интегрирована на борт самолетов F-16, F-18, "Ягуар", AMX, "Торнадо", "Тайфун", "Грипен", M-346 и др. Она используется ВВС ряда стран Европы, АТР и Южной Америки.