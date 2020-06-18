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ТАСС

Запуск орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" в очередной раз перенесли

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Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб"
Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб".
Источник изображения: © Laura Betz/NASA via AP

Теперь на неопределенный срок

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Запуск орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" не состоится в запланированную ранее дату - 30 марта 2021 года. Испытания его компонентов сильно затормозила эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой персонал миссии временно сократился почти на половину. Об этом рассказал заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен на онлайн-заседании Совета по космическим исследованиям, пишет SpaceFlightNow.

"Мы абсолютно точно не запустим телескоп в марте", - сказал Цурбухен, отметив, что из-за COVID-19 NASA отложило некоторые наземные испытания "Джеймса Уэбба". Новую дату запуска объявят позже, однако NASA по-прежнему рассчитывает на то, что старт состоится в 2021 году с космодрома Куру во французской Гвиане.

Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" должен заменить космическую обсерваторию "Хаббл". Его планируют вывести в точку Лагранжа L2 системы Земля-Солнце, которая находится на расстоянии примерно 1,6 млн км от Земли. Этот аппарат разрабатывают NASA, Канадское космическое агентство и Европейское космическое агентство.

Диаметр зеркала "Джеймса Уэбба" составит 6,5 метра. Каждая из 18 секций зеркала представляет собой равносторонний шестиугольник массой около 40 кг. Их изготовили из бериллия, который устойчив к сверхнизким температурам. Новый телескоп предназначен для изучения древнейших звезд и галактик Вселенной, а также поиска потенциально пригодных для жизни планет.

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