Генерал ЛНА: Турция намерена использовать Ливию как плацдарм для дальнейшей экспансии

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По сообщению ливийского телеканала Libya Alahrar TV, громкое заявление сделала международная организация Human Rights Watch, специализирующаяся на расследовании нарушений прав человека. Правозащитники обвинили бойцов Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в пытках, издевательствах и массовых убийствах.

Как сообщает Arab News из Саудовской Аравии, Лига арабских государств, где «первую скрипку» играют монархии Персидского залива, осудила Турцию и Иран за разжигание розни и поддержку ополченцев. Этот межгосударственный союз обратил внимание на незаконное турецкое вмешательство в Ливию, Сирию и Ирак, которое арабы отвергают и осуждают.

Россия старается сохранять нейтралитет и призывает стороны конфликта уладить его путем переговоров, что недавно подтвердило заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованное EHA News:

В Ливии все стороны должны сесть за стол переговоров, мы находимся в контакте по этому вопросу с Турцией.

Анкара не скрывает свою активную поддержку вооруженным силам Правительства национального согласия, перебрасывая в Ливию военную технику и тысячи сирийских боевиков.

В ЛНА считают, что турецкие аппетиты в Северной Африке не ограничатся Ливией. Генерал Фаузи Мансури высказал журналистам свое мнение по поводу дальнейших планов Анкары. Он думает, что турецкие военные базы в Ливии и перебрасываемые в эту страну наемники предназначены для дальнейшей экспансии на средиземноморском побережье Африки. Мансури предполагает, что турецкая военно-морская база в Мисурате предназначена не только для поставок оружия в Ливию, но и для усиления влияния Анкары в североафриканском регионе. Он также предположил, что бойцов местных протурецких формирований Анкара будет использовать в разных точках мира, как она это делает сейчас с сирийскими радикалами.