На смену "Ратнику" придет экипировка третьего поколения "Сотник"

На смену боевой экипировке "Ратник" придет снаряжение нового - третьего поколения "Сотник". Тактико-техническое задание на разработку экипировки Минобороны РФ может сформировать к декабрю 2020 года.

Опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы планируется завершить до 2023 года.

Как заявил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков, речь идет не о модернизации принятого на вооружении "Ратника", а о принципиально новом защитном снаряжении.

"Она должна давать больше защищенности не только жизненно важных органов бойца, а его всего целиком", - подчеркнул он.

При создании экипировки нового поколения рассматриваются три важных направления: жизнеобеспечение, робототехника и новые материалы. "Сотник" будет также усилен новыми средствами индивидуальной защиты и получит новые боеприпасы.

Напомним, что боевая экипировка "Ратник" поставляется в войска с 2015 года. Она предназначена для повышения защищенности солдат и офицеров, а также эффективности действий в различных видах боевых операций.

Николай Грищенко