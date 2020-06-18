Рособоронэкспорт покажет российскую продукцию для всех сегментов мирового оружейного рынка на "Армии-2020"

ЦАМТО, 17 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) представит иностранным партнерам образцы вооружения для всех сегментов мирового оружейного рынка на МВТФ "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра ВС РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"В этом году "Армия" станет первым крупным событием для мировой оборонной промышленности после снятия ограничений в связи с глобальной пандемией COVID-19. Форум даст сигнал мировому оружейному рынку к восстановлению и, уверен, придаст импульс дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Это отличная возможность для российских оборонных предприятий показать свою готовность наращивать объем поставок высокотехнологичной продукции и расширять географию деятельности", – сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

За несколько лет форум "Армия" стал не только одним из наиболее представительных российских выставочных проектов, но и вошел в число самых авторитетных международных площадок для обсуждения вопросов военного и военно-технического сотрудничества. Рособоронэкспорт входит в число главных спонсоров и активных участников этого мероприятия.

Главными особенностями форума "Армия" являются исключительная наглядность и комплексный характер выставки. Сочетание статических и динамических показов позволяет полнее оценить достоинства представляемых образцов вооружения, военной и специальной техники, гражданской продукции. Для этого используются площадки трех демонстрационных кластеров – сухопутного, водного и авиационного.

"Перечень продукции, который представит Рособоронэкспорт на площадках "Армии" в 2020 году, охватывает все сегменты современного рынка вооружений, военной и специальной техники. В числе ключевых образцов военной техники сухопутных войск мы готовимся показать партнерам танк Т-14 и боевую машину поддержки танков Т-15 на платформе "Армата", гусеничную боевую машину пехоты нового поколения "Курганец-25", колесные бронемашины на платформе "Бумеранг", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", новую реактивную систему залпового огня 9К515, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция- СВ", 82-мм миномет 2С41 "Дрок", семейство бронеавтомобилей "Тигр-М", "Тайфун" и др. на шасси автомобилей "Урал" и "КАМАЗ". Среди средств ПВО – зенитный ракетный комплекс "Витязь", 57-мм зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами", – отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Гости форума смогут по представленной экспозиции оценить комплексный подход Рособоронэкспорта к обеспечению военной безопасности заинтересованных стран. Компания предлагает своим партнерам построение сбалансированной системы, объединяющей различные виды вооружений и военной техники, современные технологии связи, управления, робототехники, системы контроля обстановки, защиты информации.

"Пять прошедших форумов "Армия" подтвердили, что российские образцы вооружения и военной техники, а также техника двойного назначения привлекают особое внимание специалистов из многих стран. Можно быть уверенным, что экспозиция, которую в этом году готовит Рособоронэкспорт, вызовет неподдельный интерес профессионалов – участников и гостей форума, – добавил Александр Михеев. – Мы отмечаем, что многие государства видят путь к обеспечению своей безопасности и суверенитета именно в военном и военно-техническом сотрудничестве с Россией. Объемы сотрудничества с нашими иностранными партнерами показывают стойкий положительный тренд и позволяют делать оптимистические прогнозы".

Рособоронэкспорт как государственный спецэкспортер продукции военного назначения участвует во многих международных выставках вооружений. В 2019 году компания приняла участие в 8 российских и 17 зарубежных выставках. Работа на "Армии" имеет особое значение для всех предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

В прошлом году Рособоронэкспорт провел на форуме более 50 встреч и переговоров с иностранными делегациями из 36 стран. Кроме делегаций от министерств обороны экспозицию компании посетили руководители других силовых ведомств, начальники генеральных штабов, главнокомандующие видами вооруженных сил, представители оборонной промышленности многих государств. Проведенные переговоры способствовали подписанию ряда контрактов и соглашений с иностранными партнерами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".