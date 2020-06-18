США передадут ВСУ оборудование на сумму более 60 млн. долларов

ЦАМТО, 17 июня. США передадут ВС Украины оборудование на сумму более 60 млн. долл., включая рации, боеприпасы и ПТУР Javelin, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Киев ведет переговоры с США о закупке трех крупных партий вооружения и ожидает поставки трех катеров типа Island в этом году, отмечает агентство.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при COVID-19 продолжаются. Накануне Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на сумму более 60 млн. долл. для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и ПТУР Javelin", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как напоминает "РИА Новости", поставку Украине первой партии Javelin – 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 млн. долл. – США одобрили в марте 2018 года. Госдепартамент США также одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму почти 40 млн. долл.