Войти
ТАСС

Американский эсминец "Портер" начал переход в Черное море

288
0
0
Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США "Портер".
Источник изображения: LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

Там будут проходить учения с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал переход в Черное море для проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе. Об этом в среду сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, в составе которого находится корабль.

"Эсминец Porter взял курс на север и начал переход через проливы в Черное море, где будет выполнять штатные морские задачи и осуществлять тренировки с союзниками по НАТО и партнерами альянса, в частности с Турцией, Румынией, Болгарией, Украиной и Грузией", - проинформировали в пресс-службе.

Данное мероприятие станет третьим заходом корабля ВМС США в Черное море в 2020 году. "Выполнение эсминцем задач в Черном море повысит уровень взаимодействия [ВМС США] с союзниками по НАТО и партнерами альянса", - подчеркнули в пресс-службе.

В апреле 2020 года эсминец Porter уже совершал заход в Черное море. В начале мая корабль, сопровождаемый эсминцами Roosevelt и Donald Cook, зашел в Баренцево море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Грузия
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
03.07.2019
В Черное море зашли еще два боевых корабля НАТО, идут в Одессу
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
14.05.2018
Ударный аргумент. Как Черноморский флот стал силой, с которой считаются
04.09.2015
США решили диктовать правила в Черном море
10.01.2013
Чёрное море: что в январе продемонстрирует Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 08:23
  • 5
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 18.06 08:16
  • 2
Рождение "Акулы": почему на смену Ми-24 выбрали вертолет другого типа
  • 18.06 07:02
  • 2
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 18.06 06:22
  • 1
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 06:17
  • 1
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
  • 18.06 04:46
  • 20
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 18.06 02:09
  • 123
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 17.06 23:24
  • 55
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 17.06 20:56
  • 8
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
  • 17.06 19:51
  • 1
Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США
  • 17.06 19:35
  • 1
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
  • 17.06 19:31
  • 4
Российские Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в борьбе с пожарами
  • 17.06 19:25
  • 1
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
  • 17.06 18:28
  • 35
«Морской старт» продадут государству
  • 17.06 17:16
  • 2097
Как насчёт юмористического раздела?