Американский эсминец "Портер" начал переход в Черное море

Там будут проходить учения с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал переход в Черное море для проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе. Об этом в среду сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, в составе которого находится корабль.

"Эсминец Porter взял курс на север и начал переход через проливы в Черное море, где будет выполнять штатные морские задачи и осуществлять тренировки с союзниками по НАТО и партнерами альянса, в частности с Турцией, Румынией, Болгарией, Украиной и Грузией", - проинформировали в пресс-службе.

Данное мероприятие станет третьим заходом корабля ВМС США в Черное море в 2020 году. "Выполнение эсминцем задач в Черном море повысит уровень взаимодействия [ВМС США] с союзниками по НАТО и партнерами альянса", - подчеркнули в пресс-службе.

В апреле 2020 года эсминец Porter уже совершал заход в Черное море. В начале мая корабль, сопровождаемый эсминцами Roosevelt и Donald Cook, зашел в Баренцево море.