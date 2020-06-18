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ТАСС

Четыре Ту-95МС ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами северных морей

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Как сообщили в Минобороны РФ, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители пятого поколения F-22 ВВС США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители пятого поколения F-22 ВВС США, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители пятого поколения F-22 ВВС США.

Продолжительность планового полета российских самолетов составила около 11 часов, уточнили в военном ведомстве. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в Минобороны РФ.

10 июня сообщалось, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута российские самолеты также сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Самолеты Ту-95МС являются воздушным компонентом ядерной триады. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

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Страны
Россия
США
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Минoбороны РФ
Проекты
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