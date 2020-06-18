Гражданская война в Ливии давно переросла в международный конфликт

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По сообщению ливийского телеканала Libya Alahrar TV, громкое заявление сделала международная организация Human Rights Watch, специализирующаяся на расследовании нарушений прав человека. Правозащитники обвинили бойцов Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в пытках, издевательствах и массовых убийствах.

Как сообщает Arab News из Саудовской Аравии, Лига арабских государств, где «первую скрипку» играют монархии Персидского залива, осудила Турцию и Иран за разжигание розни и поддержку ополченцев. Этот межгосударственный союз обратил внимание на незаконное турецкое вмешательство в Ливию, Сирию и Ирак, которое арабы отвергают и осуждают.

Россия старается сохранять нейтралитет и призывает стороны конфликта уладить его путем переговоров, что недавно подтвердило заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованное EHA News:

В Ливии все стороны должны сесть за стол переговоров, мы находимся в контакте по этому вопросу с Турцией.

Анкара не скрывает свою активную поддержку вооруженным силам Правительства национального согласия, перебрасывая в Ливию военную технику и тысячи сирийских боевиков.